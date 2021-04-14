"У КР и РФ уже подписаны соглашения на миллиарды. Почему начали с нуля?"

Посмотрите на состояние ряда не российских вузов и вузов, курируемых РФ. В ЦА мы единственная страна, которая осталась на кириллице. Все наши соседи идут большими шагами в сторону латиницы. Мы нуждаемся в поддержку русского языка. Тем более, что тюркский мир взял курс на "один народ – пять стран". Но для маленькой страны, когда идет три больших стратегии, возникают разные группы поддержки. Но совместная работа по части гуманитарного и информационного поля реализуется по остаточному принципу. И это даст свои результаты. Об этом на конференции "Перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества КР и РФ на современном этапе" сообщил экс-замминистра иностранных дел Аскар Бешимов.

Он отметил, что в КР уже 30 процентов населения привержены исламу. И тенденция эта будет нарастать.

- К тому же, экономическое сотрудничество КР и РФ происходит в рамках ЕАЭС. Но куда дальше последует направленность этого ЕАЭС? Как в его рамках будут решаться жизненно важные для КР экономические позиции: размер НДС, налог с продаж, администрация бизнеса? К слову, у КР 18-ть стратегических партнеров. Вопрос: какой из них более стратегический? – сказал Бешимов.

Эксперт подчеркнул, что вторая плоскость – у КР идет сотрудничество с Китаем.

- "Один пояс - один путь" имеет свои цели, свою направленность. Третье – сотрудничество с соседями, как, скажем Узбекистан и Таджикистаном, которые не являются членами ЕАЭС. Это проблема также нуждается в решении. В целом, для того, чтобы двигаться вперед, надо понимать, какие у нас существуют проблемы, чтобы их нивелировать. Сейчас этот вопрос с соседями, - пояснил Бешимов.

Эксперт также напомним самое важно, что пару лет назад КР с РФ подписали договора на сумму 6,5 млрд долларов.

- Почему мы об этом забыли и начали снова с нуля. Будут ли оставшиеся проекты подвергнуты инвентаризации? – отметил Аскар Бешимов.