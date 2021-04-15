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Россия безвозмездно выделит Узбекистану 60 миллионов долларов

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Россия безвозмездно выделит Узбекистану 60 миллионов долларов на развитие налоговой и кадастровой системы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров между вице-премьером Сардором Умурзаковвым и заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

Средства будут выделяться в рамках соглашений об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Узбекистану в развитии системы налогового администрирования и совершенствовании системы государственной кадастровой оценки, которые были подписаны накануне.

В соответствии с первым соглашением будет начата вторая фаза сотрудничества в налоговой сфере. В ходе первой фазы, проводимой с 2019 года, были завершены работы по трем направлениям – реинжинирингу бизнес-процессов налогового администрирования, созданию клиентоориентированной системы работы с налогоплательщиками, подготовке предложений по совершенствованию системы налогообложения недвижимого имущества.

Вторая фаза сотрудничества подразумевает передачу узбекской стороне успешно проявивших себя российских технологий налогового администрирования. В том числе адаптацию программных комплексов "Онлайн-ККТ" и "АСК НДС", позволяющих контролировать администрирование НДС и в результате снижать налоговый разрыв и повышать эффективность камеральных проверок, а также получать сведения с контрольно-кассовой техники в режиме онлайн. Системы разрабатываются на тех же алгоритмах и теми же разработчиками, что и системы ФНС России.

Также вторая фаза сотрудничества подразумевает организацию и проведение обучения технического персонала, сопровождение процессов опытной эксплуатации и внедрения программного обеспечения, дооснащение Центра обработки данных вычислительной IT-инфраструктурой российского производства, архитектурно-технический надзор и консалтинг обучения технического персонала.

Передаваемые российские технологии позволят Узбекистану повысить устойчивость бюджетной системы, прозрачность экономики и снизить административное давление на добросовестных налогоплательщиков.


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URL: https://www.vb.kg/399694
Теги:
Россия, Узбекистан, деньги, Помощь
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