Органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 млрд сомов

ГКНБ Кыргызской Республики информирует общественность о том, что все средства, полученные в результате деятельности ГКНБ перечисляются в бюджет государства в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с октября 2020 года по настоящее время органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 млрд сом.

"Из них 2 млрд сомов поступили в виде имущества, а более 3 млрд сомов в виде денежных средств.

При этом часть из указанных денежных средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел, производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства.

Отметим, что 22 января 2021 года внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики", согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возвещённые средства для своих нужд".