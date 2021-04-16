Зачем в Бишкеке опять сажают дубы?

Который год столичные дубы изводит так называемый минирующий пилильщик. Кроны деревьев к началу лета словно ржавеют и просят о помощи. С вредителями борются - несколько лет назад начали делать растениям инъекции, но видимого эффекта от этого не наблюдается. Тем не менее в городе продолжают высаживать новые дубы. Например, недавно, работники "Бишкекзеленхоза" посадили на проспекте Чуй, от улицы Абдрахманова до улицы Ауэзова, порядка 300 дубов и кленов. Новые дубки появились на проспекте Манаса, от Московской до Киевской. В сквере имени Тоголока Молдо еще в прошлом году тоже посадили молодые дубки, которые сейчас превратились в засохшие прутья. Кстати, в этом сквере взрослые дубы поражены пилильщиком.

Возникает вопрос: зачем на погибель высаживается молодняк, если до сих пор не справились с болезнью взрослых деревьев? Заместитель директора МП "Бишкекзеленхоз" Айнура Наватова сказала, что они стараются решить эту болезненную проблему. Предприятие тесно сотрудничает с Академией наук, энтомологами, учеными из Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина и Международного турецкого университета. Есть уже наработки, как бороться с вредителями в этом году.

Во–первых, инъекционный метод борьбы за спасение дубов будет продолжен. К сожалению, специалисты неправильно рассчитали дозы вводимого лекарства, в этом году они попробуют сделать инъекции снова. Самый же эффектный результат от ферамонных ловушек - желтых клейких лент, которые вешаются на дубы. В этом году таких ловушек в городе станет больше.

Что касается новых посадок, то деревья все здоровые и крепкие, их корни обрабатываются микоризой - грибком, который выделяет питательные вещества и помогает растениям.

Кроме этого, "Бишкекзеленхоз" планирует провести мульчирование - поверхностное покрытие почвы для ее защиты и улучшения свойств скошенной травой, бумагой и так далее. Это поможет сохранить влагу, даст почвенным микроорганизмам и корням питание.

О том, что вакцины, сделанные дубам, не дадут быстрых результатов, говорит и исполнительный директор общественного фонда "Инициатива "Арча" Дмитрий Ветошкин.

- Но ни в коем случае, - утверждает биолог, - нельзя обрабатывать деревья комплексными инсектицидами, потому что можно уничтожить популяции городских пчел, муравьев, ос, шмелей. А это основные насекомые, которые составляют экосистему города.

- Задумываться о проблеме дубов начинают тогда, когда деревья уже поражены пилильщиком и бороться бесполезно. Личинка находится под пленкой листа, и с помощью ядохимикатов добраться до нее невозможно, - объясняет Дмитрий. - Болезнь дубов - это не причина, а следствие того, что они находятся в угнетенном состоянии от перезасушивания, от нарушения корневого дыхания из–за уплотнения почвы. Для того, чтобы избежать всего этого в будущем, надо высаживать деревья других пород.

Например, для этого подходят такие декоративные дикие плодовые растения, как миндаль, боярышник, абрикос, вишня, алыча, слива. Этим мы поддержим популяцию диких опылителей и получим цветущий город, радующий горожан.

Чемпионы по борьбе с пылью - липы и карагачи за счет липкой поверхности листвы. Но стоит помнить, что под ними нельзя ставить скамейки для отдыха или же парковать машины, потому что с деревьев капает липкий сок. Такие зеленые великаны уместны вдоль оживленных автотрасс. Хорошо увлажняют воздух тополя Болле, кроме того, они его обеззараживают, что очень актуально для повышения экологической безопасности города.

Дмитрий также советует проводить посадки со смещенной ритмикой, то есть высаживать деревья разного рода и высоты, такие ландшафты будут красиво смотреться в городской среде. При этом можно постоянно пополнять такие уголки новыми растениями.

И, конечно, трудно не согласиться с мнением директора ОФ "Инициатива "Арча" о том, прежде чем сажать новые деревья, надо позаботиться о поливе зеленого наряда столицы