В Петербурге встретились Валентина Матвиенко и Талант Мамытов

Перспективы сотрудничества в парламентской сфере обсудили в Санкт-Петербурге председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов. Их встреча прошла в штаб-квартире МПА в Таврическом дворце, на полях весенней сессии МПА.

Как сообщили в МПА, Валентина Матвиенко высоко оценила активную работу парламентариев Кыргызстана в этом международном объединении и налаженный диалог парламентов двух стран. Она также отметила работу российских парламентариев в миссиях по наблюдению за досрочными выборами президента Кыргызской Республики и референдумом по проекту закона о Конституции КР.

"Референдум прошел на высоком уровне, демократично, прозрачно. Сделан новый серьезный шаг на пути к изменению Конституции Кыргызстана", - резюмировала Председатель Совета МПА СНГ.

Также была затронута тема межрегионального взаимодействия двух государств. По словам Валентины Матвиенко, несмотря на пандемию, с повестки двусторонних отношений не снимается ежегодная Российско-кыргызская межрегиональная конференция. Она, по словам Матвиенко, "стала эффективным инструментом для дальнейшего расширения связей на уровне регионов".

Председатель Совета МПА СНГ пригласила парламентариев КР принять участие в третьем Евразийском женском форуме осенью этого года и во Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в 2022 году.

В свою очередь, Талант Мамытов подчеркнул важность межпарламентского диалога в развитии двусторонних отношений. Он поблагодарил Валентину Матвиенко за приглашение принять участие в весенней сессии Ассамблеи и отметил значимость работы над модельными законами на площадке МПА.