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Роза Отунбаева может попасть в СИЗО ГКНБ?

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- Виктория Гунгер
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В соответствии с поручением Президента КР Садыра Жапарова, 15 апреля 2021 года ГКНБ возобновлено следствие по уголовному делу по ст.304 ч.4 УК КР (злоупотребление должностным положением), возбужденному в отношении должностных лиц Временного Правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова. Об этом сообщает ГКНБ.

Как отмечается, это явилось одной из причин, приведшим к трагическим последствиям в мае-июне 2010 года на юге республики.

- В ходе досудебного производства будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Жалал-Абадской областей в мае-июне 2010 года, а также дана окончательная юридическая оценка действиям членов Временного Правительства, руководителей силовых структур и должностных лиц областного уровня, не принявших должных мер к предотвращению трагических событий, - говорится в информации ГКНБ.

ГКНБ будет своевременно информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела, а также принимаемых по нему процессуальных решениях, добавили в Госкомитете нацбезопасности.

Отметим, в 2016 году заочно осужденный в Кыргызстане бизнесмен Кадыржан Батыров сказал в интервью узбекской редакции радио "Свобода", что он уехал из Кыргызстана по рекомендации экс-президента Розы Отунбаевой.

"20 мая утром я покинул Джалал-Абад. Скажу открыто, мне никто не угрожал и не препятствовал. Просьбу Розы Отунбаевой мне передали Исмаил Исаков [и.о министра обороны Временного правительства], Бакыт Алымбеков [и.о министра внутренних дел Временного правительства] и Алишер Сабиров [до 2007 года член политсовета партии "Ак-Жол", сбежал из Кыргызстана после июньских событий 2010 года]", - сказал Батыров.

Как рассказал Батыров, он по просьбе членов Временного правительства находился на водохранилище Кайрак-Кум на границе с Таджикистаном. Пока он был там, то постоянно связывался с тогдашним руководителем аппарата Временного правительства Эмильбеком Каптагаевым.

"До того как я покинул страну, приезжал в Бишкек два раза. Я поговорил два-три раза с Розой Отунбаевой и два-три раза с Алмазбеком Атамбаевым", - сказал Батыров.

По его словам, после того, как он покинул страну, против него возбудили уголовное дело.

"Они сказали, что атаку в университете [Университет дружбы народов в Джалал-Абаде] организовал я, а те, кто на самом деле организовали атаку, оказались "героями". Потом я узнал, что некоторые члены Временного правительства - [Исмаил] Исаков и [Азимбек] Бекназаров - переговаривались с Бакиевыми и планировали заранее этот конфликт", - сказал Батыров.


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URL: https://www.vb.kg/399740
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, временное правительство, уголовная ответственность, Кыргызстан
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