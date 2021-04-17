Спикер Жогорку Кенеша выступил на конференции по безопасности в Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце прошла Международная парламентская конференция "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм". Участие в ней принял и выступил с ее трибуны торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов.

Эта конференция, организаторами которой выступила Межпарламентская Ассамблея государств СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеей Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН, начала работу 15 апреля в офлайн и онлайн-форматах. Ее участниками стали парламентарии стран Содружества, члены международных структур, ученые и эксперты, представители общественных и профильных организаций.

В числе спикеров форума были председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, почетный председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья Алия Хатуг-Буран, председатель Специального комитета по борьбе с терроризмом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рейнхольд Лопатка, заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, руководитель Антитеррористического центра государств СНГ Андрей Новиков, заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали, Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток, главы парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и многие другие.

Талант Мамытов, как проинформировали в МПА СНГ, в своем выступлении отметил, что глобальные вызовы и угрозы не могут оставаться без внимания и соответствующего ответа. В этой связи он подчеркнул ведущую роль Российской Федерации в вопросе противостояния новой коронавирусной инфекции.

"Одной из основных задач является построение эффективной защиты вызовам и угрозам, исходящим от международных террористических организаций. Одним из наиболее актуальных вопросов остается повышение качества международного сотрудничества, адаптация и совершенствование международного законодательства", - заявил Талант Мамытов.

Работа конференции продолжилась в рамках тематических сессий "Правовые механизмы международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму", "Оценка террористической угрозы и усилий по предотвращению насильственного экстремизма", "Поощрение и защита прав жертв терроризма и удовлетворение их потребностей" и "Демократии перед лицом пандемии COVID-19".