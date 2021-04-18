В Петербурге вручили премию Айтматова и наградили спикера Жогорку Кенеша

Торжественным событием завершилось 52-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которое проходило в Санкт-Петербурге. Здесь вручили премию МПА имени Чингиза Айтматова ее очередному лауреату.

Высокой награды на сей раз удостоился литературовед, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, академику Национальной академии наук РБ, доктор филологических наук, профессор Владимир Гниломедов.

Поскольку он сам не смог приехать в северную столицу России, премию вручил председатель Жогорку Кенеша Талант Мамытов - через заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочного представителя Национального собрания Республики Беларусь Виктора Когута. Лауреат, принимавший участие в заседании по видеосвязи, искренне поблагодарил парламентариев. "Это большое событие в моей жизни, которое окрылило меня, придало чувство радости, прилив новых творческих сил", - сказал он.

Премия имени Чингиза Айтматова учреждена самой МПА и Жогорку Кенешем в ноябре 2012 года по предложению парламента Кыргызстана. Она ежегодно присуждается за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, за изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами.

Лауреатами этой премии в разные годы становились главный редактор российской "Литературной газеты" Юрий Поляков, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, директор Института древних рукописей Матенадаран имени святого Месропа Маштоца Грачья Тамразян (Армения), народный поэт Кыргызстана Шайлообек Дуйшеев, народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов. народный поэт Таджикистана Мухаммад Гоиб. Размер премии – 30 тысяч долларов, к ней прилагаются удостоверение и медаль.

Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова поблагодарили Жогорку Кенеш за инициативу создания премии имени Чингиза Айтматова. И подчеркнули, что это ее учреждение стало значимым шагом Межпарламентской Ассамблеи СНГ в деле увековечения памяти великого писателя, объединившего своими произведениями целые народы.

В этот же день в ходе заседания Совета МПА СНГ был награжден и сам председатель Жогорку Кенеша Талант Мамытов. Он получил из рук председателя этого Совета, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко медаль Межпарламентской Ассамблеи "За укрепление парламентского сотрудничества". Эта медаль вручается парламентариям, государственным и общественным деятелям, гражданам государств СНГ, должностным лицам и сотрудникам органов СНГ, представителям других международных организаций "за особый вклад в развитие модельного и национального законодательства, парламентаризма, укрепление демократии и конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан в государствах СНГ".