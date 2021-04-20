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Золоторудная компания реализует проект. Граждане испугались за свои дома

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- Виктория Гунгер
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Информация, что жителей села Терек-Сай в Чаткальском районе Джалал-Абадской области вынуждают переселиться из-за золотодобывающей компании, не соответствует действительности. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Как отмечается, ранее в поселке Терексай представителями соответствующих государственных органов, проектно-изыскательных компаний и руководством ОсОО "Эти Бакыр Терксай" проведены разъяснительно-информационные беседы среди местного населения по деятельности компании.

- Жителям 62 домовладений, расположенных по ул. Мырзабаева поселка Терексай даны разъяснения, что принудительное переселение в ходе деятельности компании не требуется. Работы проводятся в соответствии с проектными решениями, прошедшими все необходимые положительные экспертные заключения соответствующих государственных органов. Имеются все необходимые разрешительные документы. Также отмечена важность реализации проекта в масштабах не только региона, но и республики в целом. Компания работает в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики и проектных решений, которые получили положительные заключения, - говорится в информации.

Напомним, ОсОО "Эти Бакыр Терексай" - совместное предприятие ОАО "Кыргызалтын" (25% доли) и турецкой компании "Эти Бакыр" (75% доли).

Терексайский рудник – один из старейших горных предприятий страны, расположенный в поселке Терексай Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Компания выиграла конкурс на разработку месторождений золота и сурьмы Тереккан, Перевальное и Терек в Джалал-Абадской области, которые вместе составляют Терек-Сайскую группу месторождений.

Инвестором выступает крупная турецкая компания Eti Bakir A.S, которая входит в состав известного конгломерата Cengiz Holding. Последний представляет собой концерн – финансово-промышленную группу компаний, занятых в отраслях энергетики, горнорудной промышленности, строительства, туризма и многих других.

Eti Bakir A.S является самой крупной компанией в горнодобывающей отрасли Турции и единственной частной, занимающейся производством меди. Компания работает на крупных месторождениях меди Кастамон Кюре и Артвин Мургул, разрабатывает рудники, эксплуатирует концентрационные заводы, оперирует плавильно-электролизными заводами в Самсуне, производит катодную медь и серную кислоту.


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URL: https://www.vb.kg/399876
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, конфликт, Кыргызстан
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