Лезли в окна, кричали. В РК случилась потасовка из-за получения гранта

Вчера в казахстанском городе Кызылорде произошла потасовка граждан из-за получения грантов на бизнес. К городскому Центру занятости пришли десятки людей. Они толкались, лезли через окна, жутко кричали и едва ли не дрались друг с другом из-за желания бесплатно получить гранты в размере 200 МРП (583 тыс. тенге), пишет Zakon.kz.

Как уточняется, власти официально сообщили, что с 26 апреля начнется прием документов на подачу направления по программе "Бизнес Бастау" для начинающих предпринимателей.

- В рамках данной госпрограммы после обучения основам бизнеса кандидаты получают сертификаты, составляют бизнес-планы и защищают их. В случае положительного ответа комиссии кандидаты получат грант в размере 200 МРП. Вероятно, в соцсетях кинули клич о том, что кто успеет, тот и получит грант. Поэтому и образовалась стихийная очередь и получилось, как всегда, - говорится в информации.