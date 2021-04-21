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ЦИК досрочно лишил Кубанычбека Жумалиева депутатского мандата

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- Оксана Гут
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Задержанный за коррупцию Кубанычбек Жумалиев больше не депутат Жогорку Кенеша. ЦИК досрочно лишила его депутатского мандата. Такое решение принято сегодня, 21 апреля, на заседании Центризбиркома КР.

Вакантный мандат будет передан следующему по списку партии "Бир Бол".

Напомним, Кубанычбек Жумалиев был задержан АКС ГКНБ КР 4 февраля. Следствие установило, что он, являясь депутатом ЖК КР и одновременно фактическим владельцем ММУ, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Кубанычбек Жумалиев был уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 (коррупция) УК КР и водворен в СИЗО ГКНБ КР. 12 апреля его отпустили под подписку о невыезде, оплатив ущерб государству в 1 миллиард сомов.


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URL: https://www.vb.kg/399912
Теги:
коррупция, мошенничество, уголовная ответственность, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, лишение мандата, Арест, ЦИК
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