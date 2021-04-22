В Кыргызстане на 22 апреля зарегистрировано 380 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 246

г. Ош - 14

Чуйская область – 91

Ошская область - 5

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область– 5

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 93 006 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 164 человека:

г. Бишкек – 94

г. Ош – 3

Чуйская область – 44

Ошская область – 7

Таласская область – 1

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 3.

За весь период выздоровели 87 554 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4829.