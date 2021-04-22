В Кыргызстане на 22 апреля зарегистрировано 380 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 246
г. Ош - 14
Чуйская область – 91
Ошская область - 5
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область– 5
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 93 006 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 164 человека:
г. Бишкек – 94
г. Ош – 3
Чуйская область – 44
Ошская область – 7
Таласская область – 1
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 3.
За весь период выздоровели 87 554 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4829.