Экономика в условиях "харама": Кадыр Маликов забыл про деньги паломников?

На своей странице в соцсетях заместитель председателя Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов высказал свое мнение по поводу недавней инициативы парламента, к слову одобренной накануне в ЖК в первом чтении, относительно реализации проекта по строительству игровой зоны в селе Тамчы Иссык-Кульской области. Маликов такое решение законодательного органа, принятого в момент священного месяца Рамазан и поста Орозо, назвал харамом и тяжким грехом. А сами азартные игры – деяниями сатаны.

"Хочу напомнить всем, что в Исламе есть такие понятия как халал и харам, баракат и благословение Аллаха. Если деньги, хоть миллиарды получены путем харама, то в них нет блага, нет бараката! Как говорится: "Easy come, easy go". И только записывается грех на грех", - подчеркнул Маликов.

В принципе в высказываниях зампреда ДУМК есть определенная религиозная логика. Вот только подобные заявления от лица представителя муфтията можно расценивать, как прямое вмешательство религии в дела светского государства. Так как в новой редакции Конституции, Кыргызстан, несмотря на все предложения, все же остался светской страной. А это означает только одно – религия и государство – раздельные понятия. А это значит. что религиозные деятели не могут вмешиваться и давать свои рекомендации властям страны. Но именно этим сейчас занимается Кадыр Маликов при ДУМК.

Подобные взывания к совести парламентариев – вещь необходимая. Но насколько позволяют "продавливать" Жогорку Кенеш полномочия зампредседателя муфтията? Тем более, когда речь идет о доходах в дырявый бюджет страны и экономической стагнации? Ислам, согласно его канонам, запрещает многое. Он запрещает, например, путешествие женщины без близкого родственника (махрама) или мужа. И это во время, когда многие женщины в одиночку пытаются работать и растить детей. Многие, руководствуясь этим запретом, терпят побои и унижения от мужа и его родни. Запрещено менять тело и срезать бороду и т.д. Тогда может ДУМК запретить мужскому населению бриться?

К тому же, ислам запрещает употребление в пищу того, что получено незаконным путём (харам) в результате ростовщичества, как и процесса дачи денег под проценты. Но не напомнить ли ДУМК, чем занималось его прежнее руководство с деньгами паломников? А значит, зампредседателю ДУМК стоит напомнить, что религия и экономика страны идут, так или иначе, раздельно. То, что представитель муфтията указывает депутатом на каноны ислама и момент принятия инициатив показывать наглядно то, что Кыргызстан, так или иначе, отходит от светскости в сторону шариата. В свое время по такому же пути пошел и Афганистан...

К сожалению, как отмечает ряд отечественных экспертов, в последнее время Кыргызстан стал страной, где мечетей больше, чем школ. Где каждый год на айт-намазы приходят по несколько десятков тысяч человек, больше чем на любой политический или культурный митинг. Где маркировка "халал" вызывает доверие больше, чем маркировка ГОССТ или ЕАЭС.

Конечно, религия – это неплохо. Она диктует гражданам определенную мораль. Но при этом есть наука, требования времени, экономические вызовы. К тому же, неподконтрольная государству религиозная политика провоцирует рост радикальных настроений. Именно это сейчас происходит на юге республике. Большая часть дел по религиозному экстремизму приходится именно на эти регионы страны. Мягкость в отношении зарубежных религиозных фондов, а также выполнение иностранными религиозными фондами социальных проектов государства подрывает легитимность власти, порождает скептицизм населения к светской власти и, наоборот, повышает доверие к исламским фондам и в целом к присутствию исламского начала в политике.

Более того, в последние годы в республике стала традиционным повышенная активизация деятельности религиозных служителей, а также исламская риторика политических деятелей в предвыборный период. То есть, идет открытое и неконтролируемое давление религии на власть в стране.

Многие кыргызстанцы уже открыто заявляют, что светскость "мусульманскому Кыргызстану" не нужна. А это уже открыто показывает отход от светских норм. Уже сейчас женщин, одетых в КР не в платки и длинные юбки, пытаются заклеймить и оказывать на них давление. Не говоря уже про мирные митинги против насилия, куда приходят провокаторы с камчой… А это говорит о том, что республика стремительно уходит в религию. Все бы ничего, но вот только традиционный ислам, который поддерживает ДУМК, пока хоть немного контролируется в Бишкеке. Но ответить на то, что проповедуют гражданам в мечетях на периферии, причем в мечетях, построенных на деньги зарубежных инвесторов, никто не может. А это прямой путь к ваххабизму и религиозному радикализму.

Статистика неумолима. В 1991 году в Кыргызстане было всего 39 мечетей. По данным Госкомрелигии, на 1 квартал 2021 года прошли регистрацию 3 тысячи 445 религиозных организаций, из которых 3 тыс. 26 – исламского толка.

Но, как отмечают эксперты, столь бурный рост количества мечетей без спроса со стороны населения был бы невозможен.

Как подчеркивал ранее политолог Арсен Усенов, исходя из количества мечетей на душу населения, Кыргызстан сегодня является наиболее религиозной страной в Центральной Азии, где также высок уровень проникновения религиозных фондов и центров, финансируемых зарубежными спонсорами.

- В свою очередь мечети в Кыргызстане становятся центрами "мягкой" агитации в пользу своих спонсоров. К примеру, служители мечети в своих проповедях могут давать бата ("благословение") тем, кто построил или помог мечети. Возможно, поэтому в стране становится популярным возведение мечетей политическими деятелями. По сути, в республике наблюдается столкновение светских, демократических ценностей с традиционными и религиозными, - отмечал ранее Арсен Усенов.

Но проблема в том, что образование, научно-обоснованные исследования и доводы, которые могли бы положительно сказаться на экономике, культуре, развитии страны, отметаются таким понятием, как харам. Любой законопроект, инициатива, культурное событие в светском государстве рассматриваются под призмой харама и религиозных ценностей. Многие возразят, а что в этом плохого? В двойных стандартах того же ДУМК. Почему религия молчит о митингах на площади? Случаев пыток в пенитенциарных заведениях? Почему ДУМК не кричит харам радикалистам-мусульманам? Да, что-то из вышеуказанного такая же попытка вмешательства в дела власти со стороны муфтията. Но разве не этим он занимается сейчас, оказывая давления на парламентариев при принятии экономического законопроекта? А если это харам, то пусть ДУМК предложит подобную доходную "не греховную" инициативу по пополнению дырявого бюджета страны. Вот только закладывать деньги паломников под проценты лучше муфтияту не предлагать…