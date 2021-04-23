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За сутки от коронавируса скончались семь человек

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 4

Чуйская область – 3.

Всего за весь период скончались 1573 человека.

На стационарном лечении – 1406 пациентов, из них:

16 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

1004 (71,4%) - средней тяжести;

330 (23,4%) - тяжелые;

56 (3,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1609 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3670.


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URL: https://www.vb.kg/399993
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1202 материалов)
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