За сутки от коронавируса скончались семь человек

За прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 4

Чуйская область – 3.

Всего за весь период скончались 1573 человека.

На стационарном лечении – 1406 пациентов, из них:

16 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

1004 (71,4%) - средней тяжести;

330 (23,4%) - тяжелые;

56 (3,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 1609 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3670.