За сутки от коронавируса скончались семь человек

За прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 4
Чуйская область – 3.
Всего за весь период скончались 1573 человека.
На стационарном лечении – 1406 пациентов, из них:
16 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;
1004 (71,4%) - средней тяжести;
330 (23,4%) - тяжелые;
56 (3,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 1609 пациентов.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3670.