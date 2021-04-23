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Атамбаев пытается посеять раздор между Жапаровым и Жээнбековым?

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- ВБ
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Судя по всему, бывший президент Алмазбек Атамбаев пытается вбить клин между экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым и действующим главой государства Садыром Жапаровым. По крайней мере, на подобную мысль наталкивает статья "Ачык Саясат плюс": "Толгонай и Сооронбай начали информационную атаку?".

В статье недвусмысленно дается понять о том, что якобы экс-президент Сооронбай Жээнбеков со своим пресс-секретарем Толгонай Стамаливой начали информационную атаку против Садыра Жапарова. При этом издание не приводит ни одного довода в пользу своего утверждения.

Причем здесь Алмазбек Атамбаев, спросите вы. А дело в том, что главный редактор издания Назгуль Мамытова является наиболее активной сторонницей бывшего президента, находящегося ныне в заключении. Если до этого лояльные к Атамбаеву СМИ, включая "Ачык саясат плюс", чаще всего в своих публикациях задавались вопросом, когда же наконец привлекут к ответственности Жээнбекова за те или иные "грехи", то теперь, видимо, стратегия поменялась.

Не исключено, что теперь Атамбаев посредством своих верных СМИ пытается запустить "утку" про заговор Сооронбая Жээнбекова против нынешней власти, надеясь тем самым посеять подозрение у нынешнего президента. А если учесть, что Жээнбеков никоим образом не комментирует порочащие его публикации, то ту как говорится, есть где развернутся.


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URL: https://www.vb.kg/400012
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, СМИ
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