В Москве мигрант присвоил забытый в метро рюкзак с более миллионом рублей

Записи с камер наблюдения помогла быстро выйти на след пассажира, который присвоил забытый в вагоне метро рюкзак с деньгами. В рюкзаке находились документы и свыше миллиона рублей.

Как сообщают российские СМИ, все произошло около 6 часов утра на кольцевой линии метро. Мужчины со множеством сумок забыли в вагоне рюкзак с наличными – их они намеревались отдать приятелю для приобретения автомобиля.

Спохватились только через 20 минут, но было уже поздно. Вернувшись на эту линию, обратились к сотрудникам метро. Однако те ничем помочь не смогли, поскольку сообщений о забытых вещах не поступало.

О пропаже тут же было заявлено в полицию, сотрудники которой оперативно занялись поиском исчезнувшей наличности. И начали с изучения записи с видеокамеры, которыми оснащены все составы столичной подземки. Из этой записи видно, как в еще почти пустом вагоне в этот ранний час один из пассажиров осторожно, не привлекая к себе внимания, взял оставленный рюкзак, пересел на другое сидение, а на следующей станции покинул поезд.

Отследив по записям, стражи порядка уже через несколько часов были на пороге жилья, снимаемого этим человеком в центре столицы. Им оказался трудовой мигрант - выходец из Центральной Азии. Потратить ничего он не успел, поэтому владельцу вернули в целости и сохранности всю суму.

Самого мигранта, не подозревавшего о существовании камер по всей Москве, задерживать не стали. По решению суда его отпустили под подписку о невыезде. Но в отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.