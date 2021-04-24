"Свои и чужие": как посольство США игнорирует инцидент с Эндрю Качинсом

Скандал, связанный с агрессивным поведением президента АУЦА Эндрю Качинса в адрес одной из его подчиненных, в очередной раз подтвердил, что высокие демократические и правовые стандары США распространяются далеко не на всех.

После того, как этот позорный эпизод стал достоянием общественности, пользователи социальных сетей стали негодовать: а почему отмалчиваются НПО? Где митинги в поддержку пострадавшей сотрудницы АУЦА? Но тут как раз все понятно. Энпэошники работают по отмашке доноров и глобально защищать права женщин в КР никто не собирался и не собирается.

Одно дело "качнуть" тему насилия над женщинами ради подрыва общей стабильности в стране: тут можно шеймить недалеких джигитов, митинги собирать, требовать отставки всех подряд - от рядового следователя до президента. Другое - обвинять в насилии (психологическом) над женщиной американца, директора вуза, который взращивает лояльные к США, пропитанные западными идеями кадры. Это как кусать руку, которая кормит.

Странно в этой истории другое, а именно - полное отсутствие реакции посольства США на этот вопиющий инцидент. Вряд ли в дипломатическом ведомстве считают, что доводить подчиненных-женщин до выкидыша правильно. Особенно, если учесть, что в последние годы движение за права женщин в самих Соединенных Штатах набрало колоссальные обороты, а в администрации президента Джо Байдена множество ключевых постов отдано женщинам.

Так почему же тогда молчит посол? Может быть он настолько занят подготовкой к переходу на новую должность, что не находит времени для того, чтобы дать однозначную оценку этому некрасивому эпизоду с одним из своих соотечественников?

Дипломатическое молчание по поводу Эндрю Качинса, скорее всего, объясняется простым принципом: своих не бьют. Что бы они не творили.

При таком раскладе, очевидно, что не стоит ждать какой-либо реакции от американского посольства и по поводу еще одного скандала, связанного с Качинсом. Сегодня стало известно, что глава АУЦА подозревается в изготовлении психотропных веществ - МВД уже сделал официальное объявление на этот счет. Правоохранители пока не предоставили информацию насчет того, для кого Качинс делал наркотики. Однако, учитывая место работы подозреваемого и его карьерную позицию, ответ напрашивается сам по себе.