Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 101.82 - 103.32

Кыргызстан станет участником второй межгоспрограммы ЕАЭС

124  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Евразийском экономическом союзе договорились о промышленной кооперации в сфере распределенной энергетики. На эти цели будет направлена вторая по счету межгосударственная программа, решение о разработке которой принято на состоявшемся в Москве заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили в ЕЭК, эта программа под названием "Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах-членах ЕАЭС" будет состоять из четырёх подпрограмм. А именно - по созданию современных технологий изготовления экологически безопасных накопителей энергии, обеспечению повышения надежности и эффективной интеграции электросетевого оборудования с различными источниками малой возобновляемой и распределенной генерации, созданию систем гарантированного электроснабжения малой мощности на основе возобновляемых источников энергии и парогазовых турбинных установок малой мощности, работающих на местных видах топлива, разработке новых перспективных изоляционных и конструкционных материалов для распределенной энергетики.

"Строительство крупных электростанций на удаленных и изолированных территориях в одних случаях экономически не оправдано, а в других – невозможно из-за особенностей территорий. Для примера: сегодня значительная часть России, где проживает более 20 млн человек, не охвачена централизованным электроснабжением, жизнедеятельность обеспечивается малыми электростанциями. С такими же проблемами сталкиваются и другие наши страны", – отмечает министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

"Реализация такой межгоспрограммы, - продолжает он, - особенно актуальна в связи с мировым трендом на создание и использование экологически безвредных и альтернативных энергоресурсов. А с учетом интенсивного роста потребления энергии в отдаленных регионах развитие новых, эффективных и наименее вредных способов генерации является сейчас наиболее перспективным способом энергоснабжения".

По словам министра ЕЭК, главные преимущества распределенной "зеленой" энергетики – это близость к потребителю, снижение потерь в сетях, а глобально – энергетическая независимость и серьезный экономический эффект, включая возможность снижения цены за счет сокращения издержек. В частности, развитие получат такие направления альтернативной энергетики, как солнечная, ветровая и биоэнергетика.

К разработке новой межгоспрограммы будут привлечены производственные и научно-образовательные организации стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Напомним, что сейчас в Союзе реализуется пилотная межгоспрограмма в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Цель этой программы, которую намечено реализовать в период c 2021 по 2025 годы, - создание евразийской группировки в сфере космических и геоинформационных услуг, которые будут предоставляться на основе данных ДЗЗ. Группировку предусматривается сформировать на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий государств ЕАЭС.

"Эта межгоспрограмма позволит эффективно использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран ЕАЭС. И -привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами. В итоге будет получен значительно больший общий результат, доступный всем участникам межгоспрограммы", - подчеркивают в ЕЭК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400058
Теги:
инвестиции, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  