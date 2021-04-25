Кыргызстан станет участником второй межгоспрограммы ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе договорились о промышленной кооперации в сфере распределенной энергетики. На эти цели будет направлена вторая по счету межгосударственная программа, решение о разработке которой принято на состоявшемся в Москве заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили в ЕЭК, эта программа под названием "Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах-членах ЕАЭС" будет состоять из четырёх подпрограмм. А именно - по созданию современных технологий изготовления экологически безопасных накопителей энергии, обеспечению повышения надежности и эффективной интеграции электросетевого оборудования с различными источниками малой возобновляемой и распределенной генерации, созданию систем гарантированного электроснабжения малой мощности на основе возобновляемых источников энергии и парогазовых турбинных установок малой мощности, работающих на местных видах топлива, разработке новых перспективных изоляционных и конструкционных материалов для распределенной энергетики.

"Строительство крупных электростанций на удаленных и изолированных территориях в одних случаях экономически не оправдано, а в других – невозможно из-за особенностей территорий. Для примера: сегодня значительная часть России, где проживает более 20 млн человек, не охвачена централизованным электроснабжением, жизнедеятельность обеспечивается малыми электростанциями. С такими же проблемами сталкиваются и другие наши страны", – отмечает министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

"Реализация такой межгоспрограммы, - продолжает он, - особенно актуальна в связи с мировым трендом на создание и использование экологически безвредных и альтернативных энергоресурсов. А с учетом интенсивного роста потребления энергии в отдаленных регионах развитие новых, эффективных и наименее вредных способов генерации является сейчас наиболее перспективным способом энергоснабжения".

По словам министра ЕЭК, главные преимущества распределенной "зеленой" энергетики – это близость к потребителю, снижение потерь в сетях, а глобально – энергетическая независимость и серьезный экономический эффект, включая возможность снижения цены за счет сокращения издержек. В частности, развитие получат такие направления альтернативной энергетики, как солнечная, ветровая и биоэнергетика.

К разработке новой межгоспрограммы будут привлечены производственные и научно-образовательные организации стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Напомним, что сейчас в Союзе реализуется пилотная межгоспрограмма в сфере дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Цель этой программы, которую намечено реализовать в период c 2021 по 2025 годы, - создание евразийской группировки в сфере космических и геоинформационных услуг, которые будут предоставляться на основе данных ДЗЗ. Группировку предусматривается сформировать на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий государств ЕАЭС.

"Эта межгоспрограмма позволит эффективно использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран ЕАЭС. И -привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами. В итоге будет получен значительно больший общий результат, доступный всем участникам межгоспрограммы", - подчеркивают в ЕЭК.