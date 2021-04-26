За сутки от коронавируса скончались два человека

За прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи смерти от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке и Нарынской области.

По республике всего зарегистрировано – 1584 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 517, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1067.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1449 пациентов, на амбулаторном лечении – 1801 пациент.

В стационарах:

г. Бишкек – 823,

г. Ош – 41,

в Чуйской области – 393,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 31,

в Иссык-Кульской области – 91,

в Джалал-Абадской области – 20,

в Баткенской области – 11 пациентов.

Из 1449 пациентов, находящихся на стационарном лечении: 13 (0,8%) удовлетворительные, 1029 (71,0%) средней тяжести, 345 (23,8%) тяжелые и 62 (4,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1254,

г. Ош – 34,

в Чуйской области – 364,

в Ошской области – 21,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 77,

в Джалал-Абадской области – 21,

в Баткенской области – 3 пациента.