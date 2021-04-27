В Бишкеке больницы переполнены больными COVID-19? Ответ Минздрава

В Бишкеке больницы переполнены больными COVID-19. В "инфекционке" страшная картина. Такое сообщение пришло в редакцию VB.KG от читателей.
"Наццентр кардиологии переполнен больными COVID-19, центр урологии опять закрыт, госпиталь ветеранов ВОВ тоже, в "инфекционке" страшная картина. Чуйская областная больница тоже переполнена, еще неделю назад там было 15 больных, теперь переполнено. Идет большой рост заболеваний коронавирусом. Почему об этом не говорят? Почему людей не предупреждают?", - возмутились граждане.
В свою очередь в пресс-службе Минздрава, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, заявили:
"Количество заболевающих коронавирусом растет, мы об этом говорим постоянно. Информация о доступных местах в стационарах публикуется ежедневно. "Острых" больных по профилю больницы тоже принимают, красные зоны не везде. По мере необходимости принимается решение руководства об открытии дополнительных стационаров. Так, в Бишкеке в ближайшее время будет открыто еще 120 койко-мест. В том числе на базе госпиталя ветеранов ВОВ. Меры принимаются, граждан просим соблюдать санитарные нормы".
Информация по свободным койко-местам на 8:00 часов 27 апреля
Национальный хирургический центр - 5
Республиканская клиническая инфекционная больница - 12
Клинический родильный дом №2 - 10
Национальный госпиталь: мобильный госпиталь - 35
Городская клиническая больница №1 - 12
Городская клиническая больница №6 - 5
Национальный центр кардиологии и терапии - 18
Чуйская областная объединенная больница - 7
Национальный госпиталь: ИОВ - 77
Национальный центр онкологии и гематологии - 10.
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам, указанным на карте стационаров.