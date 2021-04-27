В Кыргызстане на 27 апреля зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.
Из них:
в г. Бишкек – 146,
в г. Ош – 1,
в Чуйской области – 79,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 2,
в Нарынской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 3.
За весь период зарегистрировано всего – 94 277 случаев, из них 50 763 случая – лабораторно подтвержденные, 43 514 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
За сутки проведено – 5 159 ПЦР исследований.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 203 пациента.
Из них:
Бишкек – 119,
г.Ош – 3,
Чуйская область – 62,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 1,
Иссык-Кульская область – 18,
Джалал-Абадская область –0,
Баткенская область – 0.