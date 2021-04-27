В Кыргызстане на 27 апреля зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

Из них:

в г. Бишкек – 146,

в г. Ош – 1,

в Чуйской области – 79,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 3.

За весь период зарегистрировано всего – 94 277 случаев, из них 50 763 случая – лабораторно подтвержденные, 43 514 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

За сутки проведено – 5 159 ПЦР исследований.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 203 пациента.

Из них:

Бишкек – 119,

г.Ош – 3,

Чуйская область – 62,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 1,

Иссык-Кульская область – 18,

Джалал-Абадская область –0,

Баткенская область – 0.