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За сутки от коронавируса скончались еще пять человек

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- Оксана Гут
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За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались пять человек. Об этом на брифинге 27 апреля сказал заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (Бишкек – 2, Чуйская область - 2);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1589 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 521, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1068.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1469 пациентов, на амбулаторном – 1817 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 862,

г. Ош – 41,

в Чуйской области – 382,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области – 31,

в Иссык-Кульской области – 83,

в Джалал-Абадской области – 20,

в Баткенской области – 11 пациентов.

Из 1469 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 13 (0,8%) удовлетворительные, 1049 (71,4%) средней тяжести, 342 (23,2%) тяжелые и 65 (4,4%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 1237,

г. Ош – 32,

в Чуйской области – 390,

в Ошской области – 23,

в Таласской области – 22,

в Нарынской области – 12,

в Иссык-Кульской области – 73,

в Джалал-Абадской области – 22,

в Баткенской области – 6 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/400136
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1216 материалов)
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