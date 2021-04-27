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Готовы ли граждане платить за проезд в маршрутках Бишкека по 19 сомов?

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- Оксана Гут
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Готовы ли граждане к повышению тарифа на проезд в маршрутках Бишкека до 19 сомов? В столице стартовали общественные обсуждения по проекту поправок в постановление БГК в сфере транспорта. Накануне столичная мэрия опубликовала аналитическую записку по АРВ. В ней предлагается три варианта повышения цен за пользование общественным транспортом.

Вариант №1. "Оставить все как есть"

"Оставив действующие тарифы на прежнем уровне в условиях возросших эксплуатационных затрат и уровня инфляции следует ожидать дальнейшего снижения качества услуг по перевозке пассажиров частными транспортными компаниями, ухудшения ситуации с нарушением правил пассажирских перевозок, снижения темпов обновления подвижного состава, задействованного на городских маршрутах, снижения накопительных резервов для проведения своевременного ремонта и выхода транспортных средств на линию".

Вариант №2. Троллейбусы - 11 сомов, маршрутки - 15

"Принятие проекта постановления Бишкекского городского кенеша "О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта", с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте 11 сом, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков 15 сом благоприятно скажется на состоянии транспортных предприятий, а также на качестве обслуживания населения".

Вариант № 3. Троллейбусы - 11 сомов, маршрутки - 19

"Принятие проекта постановления Бишкекского городского кенеша "О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта", с установлением тарифов за проезд в муниципальном общественном транспорте: автобусы - 15 сом, троллейбусы – 11 сом; в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков 19 сом положительно отразится на состоянии транспортных предприятий, а также на качестве обслуживания населения, так как при установлении данных тарифов появится прибыль в транспортных предприятиях".

При этом, рабочая группа отмечает, что "наиболее приемлемым и оперативно реализуемым является вариант регулирования № 2".

А как вы считаете, дорогие читатели? Вы можете оставлять свои комментарии под этой публикацией. Итоги голосования будут опубликованы в конце недели.

Мэрия же ждет ваши предложения и комментарии на почту transport305@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/400147
Теги:
закон, маршрутки, тарифы, Бишкек, Кыргызстан, деньги, общественный транспорт, мэрия
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