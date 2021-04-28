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Ударим электричеством по смогу! В столице прошел марш экотехники (фото)

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- Сергей Швец
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Впервые в истории нашей страны в Бишкеке состоялся марш колесной техники, которая работает на электричестве. В числе участников были как владельцы электромобилей, так и скутеров, самокатов и велосипедов.

Точкой сбора была выбрана улица Микаеля Гшлиессера, которая является северной границей парка здоровья "Адинай". Владельцы электротехники начали стекаться туда раньше 9 часов, хотя парад запланировали на 10. Причем сначала собрались владельцы скутеров и электробайков, а также спортсмены на классических шоссейных велосипедах, а затем уже подъехала "тяжелая артиллерия". В ее числе было несколько электромобилей Nissan Leaf, KIA, ну а самой яркой машиной с электрическим двигателем стала, конечно же, американская Tesla.

- Мы хотим показать бишкекчанам, да и всем кыргызстанцам, что сообщество владельцев электрических транспортных средств растет с каждым днем, - рассказали организаторы мероприятия. – И это уже не какая-то фантастика, которую мы видим с экранов телевизоров, а реальность. Причем подобные покупки обходятся не дороже обычных машин с классическими бензиновыми и дизельными двигателями. А потому пора нам всем переходить на подобный транспорт, особенно с учетом того, что каждую зиму мы вынуждены дышать смогом. Экологическая ситуация в мире в целом и в нашей стране в частности, очень напряженная. И если мы не проявим сознательность, то наши дети и внуки будут жить в эпоху экологической катастрофы.

Не пропустил столь интересное мероприятие и исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов. Он сообщил, что муниципалитет всячески поддерживает переход на электрический и гибридный транспорт. Причем мэрия вносит и свою лепту в снижение объемов вредных выбросов в атмосферу, приобретая автобусы исключительно на газе. Вот и в текущем году в столицу, по словам временного градоначальника, должна прибыть очередная партия таких машин.

- Такая покупка одновременно является и заботой об экологии, и выгодой для владельца, - рассказал один из собственников электромобилей Nisan Leaf. – На одну зарядку я затрачиваю по нынешним тарифам чуть более двадцати сомов. Хватает ее примерно на 100 километров пробега в летнее время. Зимой, конечно, показатель падает, примерно до 70 километров. Но для города это все равно неплохой показатель. В сравнении с нынешними ценами на бензин это копейки.

После построения колонна в сопровождении машин патрульной милиции двинулась по проспекту Айтматова вверх и свернула на восток на Южной магистрали. Затем маршрут прошел до улицы Нуркамал в 12-м микрорайоне, а на исходную позицию участники вернулись уже по Токтоналиева.

Кстати, это мероприятие столичные власти решили приурочить ко Дню города, официальное празднование которого в этом году отменено в связи с ситуацией с коронавирусом. Нашей столице исполнилось 143 года.


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URL: https://www.vb.kg/400190
Теги:
акции, экология, Бишкек, автомобили, мэрия
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