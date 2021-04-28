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Фонд "Help the Children-SKD" призывает граждан помочь онкобольным детям

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- Оксана Гут
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Время уходит, а помощь детям нужна сейчас! Именно с такой фразы начинаются все письма от Фонда "Help the Children-SKD" с просьбой об оказании помощи детям с онкогематологическими заболеваниями.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, партнеры оказывают ОБФ "Help the Children -SKD" посильную помощь, предоставляют большие скидки, безвозмездно привозят свою продукцию, организовывают бесплатную авиадоставку. Частные медицинские центры в апреле сделали для подопечных Фонда 30% скидку на все виды их услуг.

"Такую помощь ОБФ "Help the Children-SKD" организовывает ежедневно, еженедельно, ежемесячно, поэтому мы приглашаем всех неравнодушных кыргызстанцев стать нашими партнёрами и творить добро вместе", - призывают в фонде.

В апреле ОБФ "Помощь Детям-СКД" организовал помощь на 274 667 сомов в рамках трех больниц. В детские отделения онкологии НЦОиГ, гематологии НЦОМиД и ОМДКБ г. Ош фонд предоставил:

- дорогостоящие лекарственные препараты для индивидуальной помощи 12 детей с онкогематологическми заболеваниями;

- дорогостоящие препараты крови для 62 детей;

- медицинскую мебель;

- бактерицидные рециркуляторы воздуха (через ультрафиолет уничтожает микробы на 99,9% в помещении);

- продукты питания;

- мыломоющие средства;

- канцтовары;

- фрукты.

Как помочь детям:

Через платежный терминал И через мобильное приложение через "Вывод средств" на кошелек 0 508 103 103; 0 509 103 103. ⠀

А также через вкладку "Покупка товаров и услуг" с кодом продавца 12103

О!деньги - раздел благотворительность

Халык банк - р/с 1250230025510053

Оптима банк мультивалютный -р/с 1090820123290140

#HelptheChildrenSKD #помощьдетям

#индивидуальнаяпомощь #благотворительность


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URL: https://www.vb.kg/400207
Теги:
благотворительность, дети, онкология, Кыргызстан, Помощь, Национальный центр онкологии
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