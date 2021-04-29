В Кыргызстане на 29 апреля зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 224
Ош - 5
Чуйская область – 77
Ошская область - 9
Таласская область - 2
Нарынская область - 9
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 94 944 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 265 человек:
Бишкек – 166
Ош – 3
Чуйская область – 75
Ошская область – 2
Таласская область – 1
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 88 923 человек.