В Кыргызстане на 29 апреля зарегистрировано 345 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 224

Ош - 5

Чуйская область – 77

Ошская область - 9

Таласская область - 2

Нарынская область - 9

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 94 944 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 265 человек:

Бишкек – 166

Ош – 3

Чуйская область – 75

Ошская область – 2

Таласская область – 1

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 88 923 человек.