Татьяна Косенко: Не спешите себя хоронить!

"Таня, беги в туалет, там больной повесился!", - закричала санитарка на все отделение наркологии. Медсестра Татьяна Косенко метнулась в мужской сортир, там в петле хрипел грузный мужчина. Хрупкая медсестра подхватила его на руки, чтобы ослабить давление веревки на шею. Пациента спасли, а вот Татьяна не смогла подняться на следующий день - болел желудок, а в спину словно лом воткнули. Врачи понять не могли, что с ней происходит.

Коллеги грешили на стресс, рекомендовали пить успокоительные. Но Татьяна Васильевна по поводу случая в туалете не сильно переживала - и не такое видала за годы работы. Думала, что спину надорвала, а желудок давно побаливал, но не так, чтобы все бросить и бежать по врачам.

- Обратилась к коллегам–хирургам, они диагностировали язву, назначили лечение. Но от него легче не стало. Пошла к гастроэнтерологу, тот сказал, что хорошее назначение, продолжай лечиться. Добавил что–то от себя. Пропила - опять эффект нулевой. Боли такие начались, что кричала мужу - коли обезболивающее куда угодно, только пусть это прекратится! После очередного приступа сама себе назначила КТ позвоночника, МРТ органов брюшной полости и грудной клетки. Шла на исследование с уверенностью, что все выясню и прекращу этот кошмар. Но когда результаты получила, то растерялась, как ребенок. Читаю - увеличение лимфоузлов, опухоль в забрюшинном пространстве, МТС в легких. Спрашиваю у врача, МТС - это станция такая что ли? А причем здесь легкие? Он на меня посмотрел с удивлением - как я, медработник, такие глупости спрашиваю. "МТС - это ме–тас–тазы", - произнес по слогам. И тут мне стало не хватать воздуха, - вспоминает Татьяна Васильевна.

- Пришла домой, рухнула на кровать, рыдала, пока были силы. Потом уснула. Проснувшись, поняла, что это уже произошло, рак во мне. Надо бороться! Пугать близких не хотела, родителям ничего не сказала, призналась только мужу и младшей дочке. Попросила помощи и поддержки. Понимала же, что впереди - изнурительная борьба с болезнью, и в ней невозможно победить в одиночку, - вспоминает Татьяна.

Опухоль росла и давила на внутренние органы, а врачи–онкологи никак не могли определиться, что за тип рака у Татьяны. Слишком нетипично протекала болезнь - увеличивались лимфоузлы, появлялись метастазы, в забрющинном пространстве росло новообразование, анализы же говорили о том, что это рак крови. Решили провести операцию, нужно было освободить от давления желудок. Когда хирурги вскрыли брюшную полость, все стало понятно: в кишечнике находился крупный опухолевый очаг, который пророс в желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, лимфоузлы и прикрепился к позвоночнику, сдавив нервные корешки и вызывая дикую боль.

Хирурги работали, как саперы, убирая конгломерат, оккупировавший все вокруг! По миллиметру очищали крупные кровеносные сосуды, формировали два анастамоза на желудке. После операции выхаживали пациентку, как ребенка, ведь есть и пить можно было, только по крошечкам и по капелькам.

- После операции отправили часть опухоли в Алматы на иммуногистохимический анализ. Выяснилось, что у меня лимфогрануломатоз, или так называемая лимфома Ходжкина. При этом заболевании прогноз благоприятный, если удается вывести человека в ремиссию. Но после операции нужно пройти не меньше двадцати курсов химиотерапии. Каждая из них обходится мне в 23 - 25 тысяч сомов. Их вынь да положи каждые три недели. Мы продали уже все, что могли, даже старый металл на участке подчистили. Никогда не думали, что денег не будет хватать даже на продукты. Обратились за помощью в сельсовет, они сказали, что ничего, кроме социального паспорта малоимущей семьи, они выдать не могут. Муж работает водителем, его зарплаты в двадцать тысяч не хватает даже на препараты. А ведь еще нужно каждую неделю анализы сдавать, питаться. Мы подошли к той черте, когда сами уже не справимся. Буду благодарна за любую помощь - ведь за каждой переведенной суммой стоит человек, искренне желающий мне здоровья. Ну что я могу еще сказать? Так хочется жить! - смущаясь, улыбается Татьяна.

Эта женщина совсем не похожа на типичную онкобольную - детская, открытая улыбка, веселые глаза, о болезни своей говорит без надрыва. Пытается даже искать в этой беде что–то хорошее.

- Знаете, сколько всего мне этот рак показал? Раньше семья - это было что–то такое, что есть у всех. Данность... Сейчас для меня семья - это все! Двухлетний внучок Кирилл - лучшая таблетка! Вбежит в дом, ручки раскроет, чтобы обнять, кричит: "Баба, пойдем гулять! Тебе двигаться надо!". Муж у меня самый замечательный, дети рядом... Я сейчас словно прозрела, сколько всего прекрасного вокруг, зиму пережила, весна расцвела - счастье! Это совершенно новое жизнеощущение. Как раньше - беззаботно и бездумно - уже не будет никогда. Мне не хочется тратить время на что–то пустое и бессмысленное. Даже в больнице стараюсь помочь медсестрам и пациентам. Там за полтора года совсем своя стала. Девочки–медсестры иногда не могут попасть в вену тяжелому больному, а я с закрытыми глазами ставлю капельницу любому: сколько у нас их в отделении было - наркозависимых, с сожженными венами. Или желудок промыть просят - это тоже "мой профиль", знаю, как облегчить неприятную процедуру. Иногда меня спрашивают новенькие пациенты - вы за кем ухаживаете? Удивляются, что я такая же, как они, лечусь от рака. В больнице совсем другой мир. Там с людей слетает вся шелуха. Одинаково болеют все - и богатые, и бедные. Мы поддерживаем друг друга, а как же иначе? Я всегда говорю - не спешите себя хоронить. Жить нужно до конца жизни! - верит Татьяна.

Таня - энерджайзер, которая несет в стационар свет и радость. И больные стараются равняться на нее. Говорят, если у Танюшки все будет хорошо, то и у нас тоже. Это тоже внутрибольничный эффект, пациенты придумывают себе любые "соломинки", чтобы держаться за них. Пусть Танина история победы над болезнью станет маячком для многих. Но сейчас нужно еще немного помочь самой Татьяне Владимировне. Дайте ей этот шанс, она справится!

Помочь просто:

перечислить средства на электронный кошелек "ЭЛСОМ" 0555817665;

передать помощь лично, созвонившись с Татьяной по телефону: 0 (555) 81–76–65;

принести средства на точки сбора интернет–форума "Дизель", вы их видите на этой странице.