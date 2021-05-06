Председателя партии "Туран" Жениша Молдокматова вызвали на допрос

Председателя политической партии "Туран" Жениша Молдокматова вызвали на допрос в МВД КР. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"... Получил "Повестку" от следователя Следственной службы МВД У. Токтогонова", - написал Молдокматов.

Прибыть на допрос ему было необходимо 6 мая в 10.00 часов. Известно, что политика вызвали в качестве свидетеля. По какому именно делу не уточняется.

Напомним, Жениш Молдокматов ранее руководил партией "Замандаш", в апреле этого года он возглавил политическую партию "Туран". Молдокматова также называют руководителем движения "Против Ханституции".