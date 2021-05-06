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Председателя партии "Туран" Жениша Молдокматова вызвали на допрос

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- Оксана Гут
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Председателя политической партии "Туран" Жениша Молдокматова вызвали на допрос в МВД КР. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"... Получил "Повестку" от следователя Следственной службы МВД У. Токтогонова", - написал Молдокматов.

Прибыть на допрос ему было необходимо 6 мая в 10.00 часов. Известно, что политика вызвали в качестве свидетеля. По какому именно делу не уточняется.

Напомним, Жениш Молдокматов ранее руководил партией "Замандаш", в апреле этого года он возглавил политическую партию "Туран". Молдокматова также называют руководителем движения "Против Ханституции".


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URL: https://www.vb.kg/400535
Теги:
ГКНБ, МВД, партии, Кыргызстан, Жениш Молдокматов, допрос
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