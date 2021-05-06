Депутаты ЖК требуют срочного отчета кабмина о событиях в Баткенской области

Сегодня на своем пленарном заседании депутаты Жогорку Кенеша решили срочно заслушать и внимательно обсудить информацию Правительства КР о трагических событиях конца апреля на Госгранице с Таджикистаном в Баткенской области.

А накануне на заседании Комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции его председатель Наталья Никитенко заявила:

- Перед нами стоит очень серьезная задача по даче правовой и юридической оценки факту агрессии со стороны Таджикистана.

Никитенко настаивает, что госорганы должны предпринять безотлагательные меры для решения назревших проблем и, в первую очередь, по обеспечению безопасности, охране жизней и здоровья граждан, а также по восстановлению разрушенных домов для скорейшего возвращения к мирной жизни.

Перед нами стоит очень серьезная задача по укреплению государственных границ, по проведению соответствующих реформ для того, чтобы наша правоохранительная система, наши вооруженные силы были эффективны и мобильны.

Предстоит большая работа по правовой и юридической оценке факта вооруженных нападений, агрессии со стороны соседнего государства, в рамках национального законодательства и используя все рычаги и инструменты международного права.

Представители МВД, Военной прокуратуры, Министерства здравоохранения и социального развития и Министерства экономики и финансов дали оперативную информацию о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по устранению последствий приграничного конфликта.

Депутат Урматбек Самаев поднял вопрос о событиях, предшествовавших вооруженному столкновению. Он сказал о проблемах, связанных с контрабандой ГСМ и наркотрафиком, о неэффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Депутат Искендер Матраимов внес предложение по созданию депутатской комиссии из числа членов трех профильных комитетов ЖК. Комиссия должна беспристрастно изучить обстоятельства инцидента на кыргызско-таджикской границе и обнародовать объективную информацию.