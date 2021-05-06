Молдокматов: Нужно возбудить дела в отношении Опумбаева и Джунушалиева

Необходимо возбудить уголовный дела в отношении экс-глав ГКНБ и МВД Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева. Об этом журналистам после допроса в МВД заявил лидер партии "Туран" Жениш Молдокматов.

Он сообщил, что был вызван на допрос сегодня по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года в качестве свидетеля. Допрос длился порядка 3,5 часов.

"Я дал подписку о неразглашении сведений по делу. Но могу сказать, что меня допрашивали по делу о беспорядках 5-6 октября. Вечером я снова приду для дачи показаний по событиям 9 октября... Я бы просил по этому делу допросить также Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева в качестве свидетелей. Это будет справедливо", - сказал Молдокматов.

Также он отметил, что по октябрьским событиям необходимо возбудить уголовные дела в отношении экс-председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и экс-министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.