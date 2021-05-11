Погода
$ 84.53 - 84.80
€ 101.67 - 103.17

За сутки от коронавируса скончались семь человек

248  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще семи человек. Об этом на брифинге 11 мая сказал замминистра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 5

Чуйская область – 1

Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период скончались 1667 человек.

На стационарном лечении – 1703 пациентов, из них:

9 человека (0,5%) - удовлетворительное состояние;

1152 (67,6%) - средней тяжести;

447 (26,2%) - тяжелые;

95 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2542 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400776
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1249 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  