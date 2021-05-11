За сутки от коронавируса скончались семь человек

За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще семи человек. Об этом на брифинге 11 мая сказал замминистра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 5

Чуйская область – 1

Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период скончались 1667 человек.

На стационарном лечении – 1703 пациентов, из них:

9 человека (0,5%) - удовлетворительное состояние;

1152 (67,6%) - средней тяжести;

447 (26,2%) - тяжелые;

95 (5,5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2542 пациентов.