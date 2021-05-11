За сутки от коронавируса скончались семь человек

За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались еще семи человек. Об этом на брифинге 11 мая сказал замминистра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 5
Чуйская область – 1
Иссык-Кульская область – 1.
Всего за весь период скончались 1667 человек.
На стационарном лечении – 1703 пациентов, из них:
9 человека (0,5%) - удовлетворительное состояние;
1152 (67,6%) - средней тяжести;
447 (26,2%) - тяжелые;
95 (5,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2542 пациентов.