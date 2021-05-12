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Китай выделит КР около 54 млн долларов на поддержку экономики

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- Виктория Гунгер
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В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику в город Сиань состоялись двусторонние переговоры главы МИД КР Руслана Казакбаева с Членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов кыргызско-китайского сотрудничества.

- Большое внимание уделено дальнейшему расширению экспорта сельхозпродукции из КР в КНР, оптимизации деятельности КПП "Торугарт" и "Иркештам", увеличению товарооборота, реализации грантовых проектов в Кыргызстане, строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", урегулированию государственного долга КР перед КНР, привлечению целевых китайских инвестиций в экономику Кыргызстана, продвижению совместных инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Один пояс-один путь", - говорится в информации.

Министр Ван И высоко оценил усилия КР по мирному решению конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Китай выразил готовность оказать помощь пострадавшему населению КР в зоне конфликта при предоставлении дополнительной информации по конкретным нуждам и потребностям.

- Правительство КНР уважает выбранный народом Кыргызстана путь развития и готов поддержать реформы вновь избранного Президента КР С.Жапарова. В двустороннем сотрудничестве между КНР и КР должны показать пример выстраивания отношений между соседями, - подчеркивается в заявлении Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства КР выразил признательность руководству КНР за получение китайских вакцин на безвозмездной основе в количестве 150 тысяч доз в марте с.г., иной помощи для борьбы с COVID-19 в Кыргызстане.

Принимая во внимание отношения всестороннего стратегического партнерства между КР и КНР, Министр Ван И информировал о решении китайской стороны:

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предоставить КР в качестве гуманитарной помощи на безвозмездной основе второй партии китайских вакцин в количестве 150 тысяч доз;

- выделить грант для поддержки экономики КР в сумме 350 млн. юаней (около 54 млн. долларов США);

- о не начислении дополнительной оплаты за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу КР перед КНР;

- направить в КР китайских специалистов, задействованных в реализации грантовых проектов, которые были приостановлены из-за пандемии COVID-19;

- рассмотреть вопрос оказания продовольственной помощи КР.

Также Ван И выразил заинтересованность в увеличении объема экспорта экологически чистой сельхозпродукции из КР в КНР, дополнительно включив в данный перечень картофель, фасоль, рапс и виноград.

Будут предприняты дальнейшие усилия по оптимизации работы КПП "Торугарт" и "Иркештам" в целях увеличения их пропускной способности.

Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И с благодарностью принял приглашение Министра Руслана Казакбаева посетить КР с официальным визитом в любое удобное время, точные сроки которого будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.


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URL: https://www.vb.kg/400847
Теги:
бюджет, вакцина, Китай, Кыргызстан, деньги, Помощь
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