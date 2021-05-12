Регулятивная "песочница" для финансового рынка КР: как это работает?

В августе 2020 года правлением Национального банка 12 августа 2020 года принято постановление "Об утверждении положения "О специальном регулятивном режиме". Этот документ разработан для того, чтобы упростить внедрение инновационных услуг/технологий на рынок банковских и платежных систем существующими и новыми игроками.

Специальный регулятивный режим или регулятивная "песочница" представляет собой особый набор правил, который позволяет компаниям тестировать свои инновационные продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство.

Тестирование инновационных разработок может проводиться при соблюдении заранее установленных ограничений (к примеру, по объему операций или числу клиентов). При этом участнику выдается временная лицензия на проведение оговоренной операции, а сам процесс тестирования осуществляется под надзором регулятора.

Эта практика позволяет участникам финансового рынка принимать решение о разработке новых продуктов и сервисов, а также тестировать их в условиях специального режима, установленного с учетом специфических особенностей задач с практической отработки применения инновационных технологий в финансовой сфере.

Алгоритм работы регулятивной "песочницы":

Потенциальный/текущий участник финансового рынка подает заявку на участие в тестировании; регулятор рассматривает заявку на предмет ее соответствия заранее оговоренным критериям (существует ли подобное решение на рынке, обосновано ли тестирование, изучены ли заявителем возможные риски, каким образом риски предлагается минимизировать и т.д.); в случае положительного решения, регулятор совместно с заявителем вырабатывают параметры тестирования - ограничительные параметры (например, по числу клиентов, размеру максимальной транзакции, общему объему обязательств перед клиентами и так далее), перечень нормативных требований, которые могут не соблюдаться заявителем в течение периода тестирования, устанавливается продолжительность тестирования. после согласования параметров тестирования, потенциальный/текущий участник финансового рынка начинает предоставлять (тестировать) свой продукт или услугу в соответствии с установленными ограничениями; по итогам тестирования участник совместно с регулятором готовит отчет о проведенном тестировании, где указывается жизнеспособность указанной технологии, наличие на нее спроса, а также перечень нормативных требований, которые могут препятствовать ее выводу на полноценный рынок, и основание для изменения текущих норм законодательства в случае необходимости.

Продолжительность тестирования в регулятивной песочнице устанавливается на этапе рассмотрения заявки. Установленный срок должен быть достаточен для оценки рисков, но не для получения каких-либо конкурентных преимуществ из-за "тепличной среды". В случае необходимости рассматривается вопрос о продлении срока тестирования. Но для этого должны быть веские причины.

Какие преимущества дает регулятивная "песочница"?

Открытость взаимодействия. Регулятор и участники рынка налаживают прямой и открытый диалог. Предприниматели могут высказывать свои беспокойства и проблемы, а регуляторы могут быстрее реагировать на риски. Запуск инноваций и конкуренции. Регулятивная песочница отражает стремление регулятора к инновациям. Песочница позволяет достичь оптимального уровня открытости для инноваций (такой уровень, при котором потребители выигрывают больше всего при минимальных рисках). Запуск песочницы стимулирует другие компании и регуляторов искать пути к повышению своей инновационности. Оценка инноваций и рисков. Механизм "песочницы" легко скопировать, но его ключевая ценность – в содержании "песочницы", то есть в той степени, до которой она может способствовать развитию инноваций, основываясь на обмене знаниями между регулятором и инноваторами.

Благодаря такому подходу ускоряются процессы разработки совершенно новых продуктов, услуг и бизнес-моделей, а также их практическое применение, что предоставляет возможность привлечь на рынок организации с передовыми решениями и технологиями. А регулятивные песочницы в свою очередь способствуют сокращению издержек участников рынка и повышению безопасности сервисов по предоставлению финансовых продуктов и услуг с использованием инновационных подходов или технологий.