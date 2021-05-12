Налоговые нарушения "Кумтор Голд Компани" за десять лет оценили в $1,3 млрд

"Кумтор Голд Компани" управляемая канадской "Центерра Голд Инк." около десяти лет уклонялась от уплаты в казну Кыргызстана ряда налогов. Ущерб, нанесенный государству, предварительно оценили в $1 млрд 317,3 млн. Об этом говорится в информации "Альянса независимых экспертов".

Они напомнили, что многочисленные налоговые нарушения в деятельности "Кумтор Голд Компани" выявила проверка Государственной комиссии, созданной в конце февраля текущего года. Речь идет об уклонении компании от выплат 10% налога на доходы (дивиденды) нерезидентов КР и 4% налога на минерально-сырьевую базу. В совокупности бюджет недополучил $718,7 млн.

"То, что компания не платит налог на доходы (дивиденды) нерезидентов было выявлено Счетной палатой еще по итогам аудита за 2016-2017 годы. В своих рекомендациях палата рекомендовала налоговой взыскать налог с компании. Но по непонятным причинам Государственная налоговая служба Кыргызской Республики проигнорировала данное заключение. Таким образом, за десять лет в казну недопоступило 35,6 млрд сомов или $419,4 млн по нынешнему курсу.

В "Центерра Голд Инк." не согласны с претензиями властей КР. В компании ссылаются на Проектное соглашение от 2009 года, в котором прописан специальный налоговый режим. Иными словами, полное освобождение "Кумтор Голд Компани" от уплаты налогов по внутригрупповым операциям "Центерра Голд Инк", включая дивиденды.

На первый взгляд, вроде как все правильно. На самом же деле законность предоставления специального налогового режима отдельной компании можно и нужно поставить под сомнение. Так как при предоставлении данных преференций был нарушен один из главных принципов на которых строится налоговое законодательство - это отсутствие индивидуальности.

Налоговый Кодекс КР, статья 10 "Принцип справедливости налогообложения":

1. Налогообложение в Кыргызской Республике является всеобщим.

2. Запрещается предоставление налоговых льгот индивидуального характера, если иное не предусмотрено в статье 3 настоящего Кодекса.

3. Налоги не могут иметь дискриминационный характер и применяться исходя из гендерных, социальных, расовых, национальных, религиозных критериев.

То есть, для всех субъектов должен действовать единый налоговый режим. В настоящее время налоговая нагрузка согласно общему налоговому законодательству страны для других крупных золотодобывающих компаний, осуществляющих деятельность в Кыргызстане существенно выше чем у "Кумтор Голд Компани".

Кроме того, налоговые послабления почему-то действуют только в одностороннем порядке. Так, "Центерра Голд Инк." при выплате дивидендов Кыргызстану (по 26% пакету акций) регулярно, по законам Канады, удерживала 5% налога на дивиденды. То есть когда это выгодно компания руководствуется то многосторонним договором с правительством Кыргызстана, то международными законами.

Что выше договор с частной иностранной компанией или межстрановое соглашение между Кыргызстаном и Канадой? Для налоговой службы ответ однозначный, о чем она четко написала в своей претензии к дочерней компании "Центерры Голд Инк.".

Уплата налога на дивиденды - это только часть претензии Кыргызстана, причем не самая большая. Куда более значительный ущерб нанесен республике злостным неисполнением "Кумтор Голд Компани" Соглашения о новых условиях сотрудничества от 24 апреля 2009 года. В частности, компанией все эти годы не уплачивался в бюджет 4-процентный налог от валового дохода для развития минерально-сырьевой базы КР. С 2010 по 2020 годы по данному виду налога в казну должно было поступить $299,3 млн. С учетом пени, штрафов и финансовых санкций сегодня эта сумма превратилась в $897,9 млн.

И если вопрос дивидендов еще и может стать предметом спора, то по 4-процентному налогу все категорично. В течение длительного времени компания не выплачивала данный налог, манипулируя изменением формулировки по данному виду налога, произошедшими в результате перевода Соглашения с английского языка на русский. А именно, данный 4 процентных налог для развития минерально-сырьевой базы изначально предполагал вычеты всех сумм, направленных на геологоразведку и развитие. Однако при переводе к геологоразведке добавились и расходы на разработку вместо развития. Таким образом, компания начала вычитывать из суммы налога любые мероприятия подпадающие под понятия разведки и разработки. В результате Кыргызстан не получал ничего. И можно было бы конечно все списать на недоразумение, если бы не одно уточнение в Соглашении: "к вычету подлежат только затраты, которые направлены на увеличение запасов минерально-сырьевой базы". То есть во всех остальных случаях компания обязана платить.

Важно отметить, что Кыргызстан, к сожалению, не сможет сегодня предъявить к компании налоговые претензии в полной мере. Согласно статье 58 Налогового кодекса Кыргызской Республики, налоговые обязательства имеют срок исковой давности, который составляет 6 лет. За более ранние нарушения компания скорее всего не понесет соразмерного наказания. Этот ущерб ложится на ответственных лиц, которые долгие годы закрывали глаза на многочисленные нарушения горнодобывающего предприятия.

Что касается "Центерра Голд Инк", то как бы руководство канадской компании сегодня не пыталось представить себя в виде жертвы - это вовсе не так. И если компания, действительно, намерена продолжать работу на территории Кыргызстана, то ей придется возместить нанесенный ущерб, предъявленный властями Кыргызской Республики, устранить все выявленные нарушения и работать впредь с соблюдением всех национальных и международных стандартов. Сложившаяся ситуация показывает, что руководства "Центерры Голд Инк." не отдает приоритет к справедливому рассмотрению и решению возникших вопросов, а использует излюбленный образ обиженного инвестора."