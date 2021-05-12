"Встреча президентов Кыргызстана и России представляется весьма важной"

В свете последних событий предстоящая встреча двух президентов - Кыргызстана и России - представляется весьма важной. Таким мнением в соцсетях поделился экс-премьер-министр, политик Феликс Кулов.

Так он прокомментировал новость о том, что в конце мая состоится рабочий визит Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции.

"Предстоит прежде всего пересмотреть роль ОДКБ в реагировании на акты агрессии, подобные тому когда один член ОДКБ вероломно напал на другого. В этой связи, как одной из быстрых мер реагирования, было бы целесообразным создать институт наблюдателей из членов ОДКБ за соблюдением достигнутых договорённостей. Такая мера позволит прежде всего создать у мирных жителей ощущение защищённости и безопасности, особенно в первое время после возвращения к своим жилищам", - считает Кулов.

Также политик подчеркнул, что в связи с решением США в ближайшие месяцы вывести свои войска из Афганистана, предстоит усилить в военном отношении Баткенскую область.

"Поэтому данный вопрос в плане обеспечения региональной безопасности также должен стать предметом совместного с РФ рассмотрения и принятия безотлагательных мер, в том числе, укрепления наших вооружённых сил современными средствами ведения боевых действий в горных условиях, такими же какими в феврале этого года были оснащены таджикские войска. Уверен, наш стратегический союзник и партнёр примет правильные решения в интересах двух дружественных стран", - высказался Феликс Кулов.