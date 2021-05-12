Сотрудники "Кумтора" могут подать иск на инвестора на сумму в 200 млн сомов

Профсоюз работников ЗАО "Кумтор Голд Компани" рассматривает вопрос обращения в суд по вопросу перерасчета сумм компенсаций работникам за время простоя, объявленного в декабре 2019 – январе 2020 года, а также за время нахождения сотрудников в санитарно-карантинных пунктах в период пандемии с мая по август 2020 года.

По информации председателя профкома ЗАО "КГК" Калысбека Рыспаева, после несчастного случая, произошедшего на руднике Кумтор 1 декабря 2019 года, в результате которого погибли два сотрудника компании, руководство объявило режим простоя с оплатой этого периода в размере 2/3 тарифной ставки.

- Однако согласно статье 172 Трудового кодекса КР время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 средней заработной платы работников. А вина Компании (ее должностных ответственных лиц) была доказана межведомственной комиссией по расследованию и отражена в акте. Также в период обострения пандемии в мае-августе 2020 года продолжительность рабочих вахт на Кумторе была увеличена с 14 дней до 45 и даже во многих случаях до 60 дней. Кроме этого, перед подъемом на вахту работники помещались в обсервационные санитарно-карантинные пункты для мониторинга за состоянием здоровья на период от 3 до 14 дней, - напомнили в ЦК ГМПК.

Согласно приказу Компании данное время было оплачено в размере базовой тарифной ставки. Тогда как согласно статьям 183, 220 Трудового кодекса КР на время прохождения медицинских осмотров и обследований за работниками сохраняется средняя заработная плата.

- Несмотря на то, что имеются все необходимые разъяснения и письма государственных органов, научных и общественных контролирующих организаций, Компания отказывается признавать этот период дополнительным медобследованием и производить перерасчет выплат. С августа 2020 года по данным вопросам идут переписки с госорганами и Компанией, проходит досудебный порядок разрешения спора. После возвращения руководителей Кумтора в Кыргызстан будет решаться вопрос подачи судебного иска. По двум искам сумма перерасчета составит свыше 200 млн, сомов, при этом выплаты в бюджет сумм подоходного налога и страховых взносов в Соцфонд КР – свыше 50 млн сомов, - отметили в ЦК ГМПК.

В профсоюзе добавили, что пытались прийти с руководством компании к мирному досудебному решению вопроса, однако они пока игнорируют подобные обращения.