"Дордой" и "Алай": международные испытания

С 17 по 20 мая в Бишкеке и Душанбе стартуют матчи группового этапа розыгрыша Кубка Азиатской футбольной конфедерации. В столице Кыргызстана "Дордой" (Бишкек) встретится с командами "Ахал" (Туркмения) и "Равшан" (Таджикистан). а ошский "Алай" в Душанбе будет бороться за выход в финал этого турнира с дружинами "Насаф" (Узбекистан), "Алтын-Асыр" (Туркменистан) и "Худжанд" (Таджикистан).

У "Дордоя" больше шансов на выход в решающий этап этап турнира. Он играет дома, да и соперников у него всего два. Однако, легкой прогулки у нашего чемпиона точно не будет. "Алах" титулованный клуб, побеждавшие в чемпионатах своей страны. Команда укомплектована мощными, футболистами, многие из которых выступали не только в чемпионате Туркмении, но и в зарубежных первенствах. Не станут мальчиками для бития и таджикские мастера кожаного мяча. Футбол в этих двух странах развивается весьма стремительно. Достаточно сказать, что сборная Кыргызстана в отборочных матчах чемпионате Азии не смогла переиграть национальную дружину Таджикистана, да и против туркменской команды действует не очень уверенно.

К тому же, в "Дордое" сейчас большие проблемы с защитниками. Ведущие стопперы Музафар Юсупов и Максим Шило травмированы, их места занимают молодые игроки, которые не имеют опыта выступления в международных турнирах. Менее активен и результативен стал основной нападающий "Дордоя" Мирлан Мурзаев. Остается надеяться на талантливого молодого форварда Абая Боколеева и многоопытного полузащитника Антона Землянухина. Именно эти футболисты должны повести за собой своих партнеров по команде.

К сожалению, "Дордой" в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации выступает не очень уверенно. Еще ни разу наш лидер не пробивался в финальную часть турнира, а этот факт говорит о том, что команде не хватает футболистов высокого уровня. Руководство клуба по каким-то причинам не хочет приглашать в команду игроков, понюхавших пороха в в значимых международных состязаниях, свои самые талантливые футболисты уже давно выступают в зарубежных клубах. В связи с этим хочется привести пример. Недавно питерский футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом России третий раз подряд. Острые на язык местные журналисты назвали команду чемпионом внутреннего пользования. Представители российских масс-медиа по-своему правы."Зенит", регулярно побеждает в национальном первенстве, но откровенно слабо выступает в европейской Лиге чемпионов. К сожалению, и наш "Дордой" идет этим же не очень верным курсом.

За ошский "Алай" еще тревожнее. После завершения прошлогоднего сезона команду покинули почти все ведущие футболисты. В нынешнем году "Алай" тем не менее в чемпионате Кыргызстана прибавляет в каждом матче, но в международном турнире команде сражаться будет очень не просто. Да и играет команда в Таджикистане, где ей однозначно обеспечен холодный прием со стороны болельщиков.

Будем откровенны: клубный футбол в Кыргызстане развит очень слабо. Все сильные игроки уже давно выступают зарубежных клубах, в наших командах выступают среднего уровня футболисты, поэтому и на матчи национального первенства приходят максимум по 200-300 болельщиков. Любителей футбола теперь на мякине не проведешь. Они подчас не хуже специалистов этого вида спорта могут отличить хороший футбол от ...среднего.

А параллельно с выступлениями "Дордоя" и "Алая" в розыгрыше Кубка АФК, продолжатся матчи национального первенства. Оставшиеся шесть команд проведут два тура, поэтому "Дордою" и "Алаю" придется их потом догонять. А не лучше ли было взять в национальном чемпионате паузу?

Сейчас первое место в турнирной таблице занимает "Дордой". После 10 проведенных матчей в его активе 21 очко. У "Алги" (Бишкек) 20 очков после 9 игр. Далее идет "Алай" (Ош). 19 очков после 10 игр.

За чертой лидеров расположились "Каганат" (Ош) 9 игр и 16 очков. "Абдыш-Ата" - 14 очков - 8 игр. "Нефтчи" (Кочкор-Ата) 7 очков - 8 игр, "Илбирс" (Бишкек) - 3 очка - 10 игр. Замыкает турнирную таблицу клуб "Кара-Балта". 2 очка - 8 игр.