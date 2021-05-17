Жапаров: Больше не пройдут угрозы и шантаж со стороны менеджмента Centerra

Больше не пройдут угрозы и шантаж со стороны менеджмента "Центерры" - мы не боимся разбирательств в международном арбитраже. Об этом заявил председатель госкомиссии по "Кумтору" Акылбек Жапаров.

Сегодня, 17 мая, в Жогорку Кенещше проходит внеочередное заседание, на котором присутствуют не только депутаты, но и члены кабмина. Они заслушивают отчет государственной комиссии по "Кумтору".

По словам Акылбека Жапарова, "Кумтор" - это история не только крупнейшего горнорудного проекта, который будь он реализован в интересах народа и страны, мог дать мощнейший толчок развитию национальной экономики.

"Кумтор" - это и политическая история, история о том, как страна управлялась в годы независимости, как и кем стратегические вопросы решались. История о том, наконец, как не надо было управлять государством. Через призму "Кумтора" надо осмыслить и прошлое, и будущее нашей страны. Бывшие чиновники сколько угодно могут говорить, что из "Центерры" выжали все, что можно было. Это не совсем так, вернее, это совсем не так. Именно продажность, именно алчность, попустительство властьимущих сделали возможным то, что в любой цивилизованной стране было бы недопустимо и немыслимо. В любой цивилизованной стране не стали бы терпеть компанию, которая нарушала и продолжает по сегодняшний день нарушать национальное законодательство, которая продолжает игнорировать законные интересы страны", - заявил парламентарий.

С его слов, члены госкомиссии считают, что этому абсурду пора положить конец.

"Мы члены госкомиссии считаем, что пора твердо и четко сказать, что демагогия уже не пройдет, что прошло время когда менеджеры "Центерры" отделывались чисто символическими уступками, что больше не пройдут угрозы и шантаж со стороны менеджмента компании. Я заостряю на этом внимание. Мы сегодня вместе с другими акционерами предъявляем претензии именно к менеджерам, которые захватили полностью власть и забрали ее у самих акционеров. Отмечу, что в "Центерре" тоже поняли, что ситуация в Кыргызстане поменялась, что у госкомиссии и политического руководства есть очень серьезные аргументы, что мы не боимся разбирательств в международном арбитраже. И именно поэтому, надо полагать, они сейчас предлагают нам начать переговоры", - выступил Жапаров.