Погода
$ 83.84 - 84.24
€ 100.77 - 102.27

Вскрылось вмешательство Centerra Gold Inc. в выборы в Кыргызстане

327  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выделенные Centerra Gold Inc. средства спонсорской помощи использовались вне системы казначейства. То есть, отсутствовал их контроль со стороны Минфина КР. Об этом в своем докладе в ЖК сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, средства спонсорской помощи в 10 млн $, выделенные "Центеррой" в сентябре 2011 года были перенаправлены на расчетный счет Департамента жилищно-гражданского строительства ОАО "РСК Банк".

- При этом перечень объектов был утвержден самим премьером Алмазбеком Атамбаевым. И речь, что важно, идет о периоде предвыборной агитации, - сказал он.

То есть, действия "Центерры" можно расценить как вмешательство в избирательный процесс. Ведь они знали, кто из кандидатов идет на выборы и содействовали повышению их рейтинга.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401133
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, Кыргызстан, деньги, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  