Вскрылось вмешательство Centerra Gold Inc. в выборы в Кыргызстане

Выделенные Centerra Gold Inc. средства спонсорской помощи использовались вне системы казначейства. То есть, отсутствовал их контроль со стороны Минфина КР. Об этом в своем докладе в ЖК сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, средства спонсорской помощи в 10 млн $, выделенные "Центеррой" в сентябре 2011 года были перенаправлены на расчетный счет Департамента жилищно-гражданского строительства ОАО "РСК Банк".

- При этом перечень объектов был утвержден самим премьером Алмазбеком Атамбаевым. И речь, что важно, идет о периоде предвыборной агитации, - сказал он.

То есть, действия "Центерры" можно расценить как вмешательство в избирательный процесс. Ведь они знали, кто из кандидатов идет на выборы и содействовали повышению их рейтинга.