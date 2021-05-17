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Представительница Мексики завоевала титул "Мисс Вселенная 2021"

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Во Флориде выбрали самую красивую девушку на свете. Счастливая победительница и прелестные финалистки конкурса "Мисс Вселенная" - в фотоленте Ria.ru.

Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.

Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.

Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.

В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

Участницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021".

Россиянка Алина Санько, хоть и не сумела попасть в число лучших, великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы "Мисс России".

Бразильянка Жулия Гама заняла почетное второе место.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/401183
Теги:
США, Мексика, конкурс красоты
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