Представительница Мексики завоевала титул "Мисс Вселенная 2021"

Во Флориде выбрали самую красивую девушку на свете. Счастливая победительница и прелестные финалистки конкурса "Мисс Вселенная" - в фотоленте Ria.ru.
Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.
Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.
Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.
В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.
Участницы международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021".
Россиянка Алина Санько, хоть и не сумела попасть в число лучших, великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы "Мисс России".
Бразильянка Жулия Гама заняла почетное второе место.
Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.