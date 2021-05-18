За сутки от коронавируса скончались семь человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались семь человек. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Из них лабораторно-подтвержденный COVID-19 - пять случаев в Бишкеке.

клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19 - два случая (Бишкек и Чуйская область).

В стационарах на сегодняшний день находятся 1605 пациентов. Из них:

15 - в удовлетворительном состоянии

1091 - в средней тяжести

413 - тяжелом

86 - крайне тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся 2465 пациентов.