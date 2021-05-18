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За сутки от коронавируса скончались семь человек

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались семь человек. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Из них лабораторно-подтвержденный COVID-19 - пять случаев в Бишкеке.

клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19 - два случая (Бишкек и Чуйская область).

В стационарах на сегодняшний день находятся 1605 пациентов. Из них:

15 - в удовлетворительном состоянии

1091 - в средней тяжести

413 - тяжелом

86 - крайне тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся 2465 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/401214
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1266 материалов)
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