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Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых энергоблоков на двух АЭС

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае. Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи, сообщает ТАСС.

Начальники соответствующих АЭС доложили о готовности к старту работ и попросили Си Цзиньпина разрешить начало сооружения энергоблоков на двух электростанциях. Председатель КНР дал соответствующую команду: "Начинайте".

С аналогичным докладом к Путину по видеосвязи обратился глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, и президент РФ дал команду "Начинайте работу". После этого была выведена на экран трансляция подачи бетона на площадках энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу".

Как отметил на церемонии начала работ вице-премьер РФ Александр Новак, для российской энергетики сотрудничество с Китаем в атомной области является стратегическим приоритетом. В свою очередь глава ГК "Росатом", находившийся во время церемонии на "Атоммаше" в городе Волгодонске, где производятся корпусы реакторов для Китая, сообщил, что предприятие сейчас работает с максимальной загрузкой за всю историю. "Здесь одновременно изготавливаются шесть корпусов реакторов с внутрикорпусными устройствами и 24 парогенератора. Это оборудование для шести атомных энергоблоков. Всего в России и в девяти зарубежных странах мы сооружаем 27 энергоблоков атомных электростанций", - сказал он.

При этом Лихачев отметил, что оборудование для китайских АЭС изготавливается быстрее, чем это предусмотрено контрактами сроками, несмотря на пандемические ограничения и загрузку "Атоммаша". "Уже с опережением графика в Китай было поставлено первоочередное оборудование для блока №7 АЭС Тяньваня и блока №3 АЭС "Сюйдапу". Параллельно полным ходом идет выпуск проектной документации", - сообщил он. Лихачев также призвал китайских партнеров "открыть новый этап сотрудничества по быстрым реакторам в части замкнутого топливного цикла".

Об АЭС

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году. Третий и четвертый блоки введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году.

Как указано в материалах пресс-службы Кремля, строительство новых энергоблоков осуществляется Китайской корпорацией ядерной промышленности (China National Nuclear Corporation, CNNC) в кооперации с ГК "Росатом". Российская сторона отвечает за проектирование зданий и сооружений, относящихся к ядерной установке, системам безопасности и управления, поставку основного оборудования, предоставление инженерных услуг во время его монтажа и ввода в эксплуатацию, а также оказание технического содействия. Энергоблоки будут оснащаться отечественными реакторными установками типа ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению "3+".

В соответствии с контрактом от 7 марта 2019 года, ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока № 7 Тяньваньской АЭС запланирован на 2026 год, а восьмого энергоблока - на 2027 год. На АЭС "Сюйдапу", согласно контракту от 5 июня 2019 года, запуск энергоблока №3 планируется осуществить в 2027 году, четвертого блока - в 2028 году.

Договоренность о реализации этих проектов была достигнута в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине в июне 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/401272
Теги:
Владимир Путин, Китай, Россия, Си Цзиньпин, аэс
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