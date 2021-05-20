Тенгиз Болтурук: Рудник будет работать стабильно. Деньги есть, золото тоже

Рудник работает и будет работать стабильно. Есть запасы на складах, чтобы выровнять все проблемы в течение двух месяцев. Денег для этого хватит. Но мы изменим стратегию добычи золота на руднике. Об этом на пресс-конференции в ЖК заявил внешний управляющий компании "Кумтор голд компани" Тенгиз Болтурук.

По его словам, все счета КГК арестованы, но мы задействуем счета, аккумулированные на счетах ОАО "Кыргызалтын".

- Теперь Нацбанк будет закупать золото у "Кыргызалтына". Деньги на это также имеются. То есть, золото не будет теперь уезжать из Кыргызстана. Уже совершена первая сделка на 29 млн долларов. Есть средства и для продолжения операционной деятельности. К тому же, 50 млн долларов мы зарабатываем ежемесячно. Они есть, чтобы пережить кризис, - подчеркнул Болтурук.

Как он отметил, меняется стратегия добычи и работы КГК.

- Будем добывать подземным способом, не трогая ледники. Да, это сложно, меньше объемы будут, но возможно. Мы задействуем всех наших специалистов. Под землей у нас лежат еще большие запасы, чем наверху. И это более, чем рентабельно. Три наши банка уже готовы участвовать в финансировании КГК. Желающих покупать наше золото много, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.

"Кумтор" - рентабельное предприятие. Снижения заработной платы сотрудникам не будет. Наши доходы не только не упадут, но возрастут.