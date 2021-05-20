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Динара Кутманова: Возможно, акционеры не знают, что их менеджмент врет

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- Виктория Гунгер
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Канадцы специально уводят вопрос в сторону инвестиций и разрешения на работу близ ледников, уводя от Закона "О воде". Этим они пытаются создать ложную информацию для общественности. Об этом на пресс-конференции в ЖК заявила член Госкомиссии по "Кумтору" Динара Кутманова.

По ее словам, депутаты разрешили складирование отвальных пород у ледников. И они теперь ссылаются на эту норму.

- Но им разрешили просто эту деятельность в рамках закона. А по нему любой хозяйствующий субъект осуществляет деятельность с соблюдением законов КР. Но им не разрешали нарушать те же технические нормы по цианидам и другие экологические требования. При этом все нарушения самой КГК не признавались и перекладывались на различные фонды. Теперь им это позволяет говорить, что они нарушали. Они специально вводят в заблуждение общество. Возможно, акционеры не знают и не понимают, что их менеджмент врет. Поэтому, до них надо довести достоверную информацию. В любом случае все эти безобразия нужно остановить, заставить их уважать наши законы и традиции. И не позволять подавать ложную информацию, - пояснила Динара Кутманова.

При этом она отметила, что речи о национализации предприятия не идет. У КР есть хорошие шансы подать в арбитраж и выиграть. Мы не будем этим пока этим пользоваться.


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URL: https://www.vb.kg/401304
Теги:
инвестиции, экология, Кыргызстан, Кумтор
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