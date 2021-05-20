Угон авто у детей-сирот. Милиция задержала 16-летнего воспитанника детдома

По факту угона автомашины, принадлежащей одному из детских домов расположенных в Ысык-Атинским районе, задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

20 мая в органы внутренних дел Ысык-Атинского района с заявлением обратился представитель одного из детских домов, расположенных

в Ысык-Атинском районе, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 20 мая угнали их автомашину марки "Деу Домас", припаркованную на улице в селе Новопокровка.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан подозреваемый.

"Было установлено, что преступление совершил 16-летний воспитанник данного детского дома. Автомашина сотрудниками милиции была найдена, и поставлена на штрафстоянку", - говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства выясняются. Досудебное производство продолжается.

Напомним, утром представители ОФ "Наш голос" сообщили, что у выпускников детдомов ночью угнали машину, на которой они зарабатывали деньги на еду, проживание и строительство своего будущего дома.