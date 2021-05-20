Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на ЕВРО-2020

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал изменения в документы, открывающие въезд в Россию иностранцам, которые примут участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в оргкомитете ЕВРО-2020 в северной столице РФ.

Оформить въездные визы в упрощенном порядке смогут лица, принимающие участие в мероприятиях праздника футбола. К относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры.

Кроме того, приехать в Россию смогут владельцы билетов на матчи ЕВРО в Санкт-Петербурге из всех стран. Это они сделают без оформления виз - по "паспорту болельщика", но для въезда им потребуется сдать отрицательный ПЦР-тест.

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир – разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее", - сказал генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Отмечается, что болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат Европы, смогут находиться на территории страны до 12 июля. ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.

Напомним, что первоначально ЕВРО-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля прошлого года в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург. Но из-за пандемии чемпионат Европы был перенесён на лето 2021 года.