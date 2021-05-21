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Кыргызстан приступил к разработке 6-й Нацпрограммы по борьбе с туберкулезом

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- Оксана Гут
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Кыргызстан приступил к разработке шестой по счету Национальной программы по борьбе с туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Стратегическая сессия по разработке Национальной программы "Туберкулез-6" собрала представителей всех заинтересованных сторон. Общая цель – создание программного документа на период до 2026 года, регламентирующего активность государства по борьбе с туберкулезом.

"В первую очередь, должна быть критическая оценка предыдущих пяти программ: чего мы достигли, чего-то не достигли – возможно, были поставлены нереальные цели или какой-то механизм не до конца разработан. С этих позиций мы приступаем к разработке программы "Туберкулез-6", - отмечает директор Национального центра фтизиатрии Мадамин Каратаев. – А дальше должны быть разработаны конкретные цели и задачи, конкретные мероприятия с обязательным указанием источников финансирования, нужных ресурсов и систем управления. И, самое главное, кадры – кто все это будет выполнять. А также поставлены реальные оценочные индикаторы, по которым впоследствии можно будет судить об эффективности реализации программы".

Важный аспект участники сессии увидели в том, чтобы Национальная программа "Туберкулез-6" содержала возможности для адекватного реагирования на такие вызовы, как, например, пандемия коронавируса нового типа.


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URL: https://www.vb.kg/401366
Теги:
Минздрав, туберкулез, Кыргызстан, здоровье
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