Погода
$ 83.65 - 84.00
€ 101.55 - 102.65

Корея готова развивать инвестиционное сотрудничество с КР

123  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова приняла участие в церемонии открытия новой ПЦР-лаборатории "AMSBIOLAB" корпорации "BS Group" (Республика Корея), расположенной на территории Международного аэропорта "Манас". Об этом сообщает Кабмин КР.

Как отмечается, лаборатория начнет функционировать в ближайшее время.

Жылдыз Бакашова отметила, что Кыргызская Республика придает важное значение двусторонним отношениям и сотрудничеству с Республикой Корея.

"Развитие кыргызско-южнокорейских отношений всегда является важным направлением во внешней политике нашей страны. Так же как и многие страны, Кыргызстан высоко оценивает и впечатлен успехами Южной Кореи в борьбе с COVID-19, особенно карантинными мерами и охватом населения тестированием на коронавирус. В рамках противодействия пандемии хочу подчеркнуть важность и своевременность открытия южнокорейской компанией лаборатории для ПЦР-тестирования. Благодаря современным технологиям, для прибывающих и убывающих граждан создаются широкие возможности для срочного прохождения ПЦР-тестирования и получения результата в течение 1-1,5 часа с одномоментным исследованием большого количества людей", - сказала она.

Заместитель Главы Кабинета Министров особо подчеркнула, что с открытием Центра для ПЦР-тестирования открываются новые возможности для инвестирования в сферу здравоохранения Кыргызской Республики с привлечением передовых технологий.

"Выражаю надежду на расширение деятельности вашей компании в Кыргызстане не только в сфере медицины, но и в других важных отраслях экономики. Создание благоприятной бизнес-среды, а также защита интересов иностранных инвесторов является одной из приоритетных задач Кабинета Министров. Мы продолжим прикладывать все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами", - сказала Жылдыз Бакашова.

Председатель корпорации "BS Group" Пак Хё Рин в ходе церемонии открытия отметила, что сегодня радостное событие. Она выразила надежду на плодотворное сотрудничество и партнерство.

"Эта современная лаборатория предоставляет высококачественное и срочное

ПЦР-тестирование, что создаст удобства для граждан, прибывающих в страну туристов и предпринимателей. Мы рады сотрудничеству с Кыргызской Республикой", - сказала она.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ха Тэ Ёк в своей речи подчеркнул, что Республика Корея будет для Кыргызской Республики надежным партнером в сфере инвестиций. Он особо отметил деятельность корпорации "BS Group" и выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с Кыргызской Республикой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401367
Теги:
инвестиции, Южная Корея, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  