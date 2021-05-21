Корея готова развивать инвестиционное сотрудничество с КР

Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова приняла участие в церемонии открытия новой ПЦР-лаборатории "AMSBIOLAB" корпорации "BS Group" (Республика Корея), расположенной на территории Международного аэропорта "Манас". Об этом сообщает Кабмин КР.

Как отмечается, лаборатория начнет функционировать в ближайшее время.

Жылдыз Бакашова отметила, что Кыргызская Республика придает важное значение двусторонним отношениям и сотрудничеству с Республикой Корея.

"Развитие кыргызско-южнокорейских отношений всегда является важным направлением во внешней политике нашей страны. Так же как и многие страны, Кыргызстан высоко оценивает и впечатлен успехами Южной Кореи в борьбе с COVID-19, особенно карантинными мерами и охватом населения тестированием на коронавирус. В рамках противодействия пандемии хочу подчеркнуть важность и своевременность открытия южнокорейской компанией лаборатории для ПЦР-тестирования. Благодаря современным технологиям, для прибывающих и убывающих граждан создаются широкие возможности для срочного прохождения ПЦР-тестирования и получения результата в течение 1-1,5 часа с одномоментным исследованием большого количества людей", - сказала она.

Заместитель Главы Кабинета Министров особо подчеркнула, что с открытием Центра для ПЦР-тестирования открываются новые возможности для инвестирования в сферу здравоохранения Кыргызской Республики с привлечением передовых технологий.

"Выражаю надежду на расширение деятельности вашей компании в Кыргызстане не только в сфере медицины, но и в других важных отраслях экономики. Создание благоприятной бизнес-среды, а также защита интересов иностранных инвесторов является одной из приоритетных задач Кабинета Министров. Мы продолжим прикладывать все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами", - сказала Жылдыз Бакашова.

Председатель корпорации "BS Group" Пак Хё Рин в ходе церемонии открытия отметила, что сегодня радостное событие. Она выразила надежду на плодотворное сотрудничество и партнерство.

"Эта современная лаборатория предоставляет высококачественное и срочное

ПЦР-тестирование, что создаст удобства для граждан, прибывающих в страну туристов и предпринимателей. Мы рады сотрудничеству с Кыргызской Республикой", - сказала она.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ха Тэ Ёк в своей речи подчеркнул, что Республика Корея будет для Кыргызской Республики надежным партнером в сфере инвестиций. Он особо отметил деятельность корпорации "BS Group" и выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с Кыргызской Республикой.