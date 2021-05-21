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Мэрия столицы приглашает инвесторов к сотрудничеству

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- Виктория Гунгер
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Департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) мэрии города Бишкек в рамках государственно-частного партнерства приглашает потенциальных инвесторов к сотрудничеству.

Согласно проекту предусмотрено строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне "Асанбай".

Планируется, что строительство будет выполнено с учетом национальных и международных стандартов, где будут расположены бассейн, санузлы, мебель, душевые, шкафы, раздевалки, а также закрытые спортивные площадки.

Общая площадь земельного участка 0,1392 га., площадь комплекса 1 771, 05 м2, в том числе площадь первого этажа 1610,19 м2, второго этажа 269,42, цокольный этаж 800,4 м2

- Уважаемые инвесторы, заинтересованные лица! Более подробную информацию можно узнать по телефону: 0(312) 66 09 46 Департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) мэрии г. Бишкек адрес: г. Бишкек, ул. Жибек Жолу 328, - отметили в муниципалитете Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/401378
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, мэрия
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