Мэрия столицы приглашает инвесторов к сотрудничеству

Департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) мэрии города Бишкек в рамках государственно-частного партнерства приглашает потенциальных инвесторов к сотрудничеству.

Согласно проекту предусмотрено строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне "Асанбай".

Планируется, что строительство будет выполнено с учетом национальных и международных стандартов, где будут расположены бассейн, санузлы, мебель, душевые, шкафы, раздевалки, а также закрытые спортивные площадки.

Общая площадь земельного участка 0,1392 га., площадь комплекса 1 771, 05 м2, в том числе площадь первого этажа 1610,19 м2, второго этажа 269,42, цокольный этаж 800,4 м2

- Уважаемые инвесторы, заинтересованные лица! Более подробную информацию можно узнать по телефону: 0(312) 66 09 46 Департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) мэрии г. Бишкек адрес: г. Бишкек, ул. Жибек Жолу 328, - отметили в муниципалитете Бишкека.