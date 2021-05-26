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В школах и детсадах Узбекистана внедряют здоровое питание

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В школах и детсадах Узбекистана в этом году появится новый рацион питания. Потребление вредных продуктов ограничат, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по комплексному развитию сферы здравоохранения".

Мирзиёев поручил в двухмесячный срок для налаживания правильного питания в детсадах и школах утвердить и ввести в практику, начиная с 2021/2022 учебного года, обновленный рацион питания. Также будут установлены новые требования к субъектам предпринимательства, занимающимся организацией питания в образовательных учреждениях.

При этом будут установлены ограничения на реализацию на территории дошкольных образовательных организаций и школ всех продуктов питания, наносящих вред здоровью детей и оказывающих негативное воздействие на их развитие.

Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в целях обеспечения здорового и безопасного питания детей в дошкольных образовательных организациях и школах поручено усилить контроль за соблюдением установленных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.


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URL: https://www.vb.kg/401509
Теги:
детский сад, питание, Узбекистан, школа
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